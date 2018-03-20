英緊咬俄毒殺前特務 嗆有秘密製毒證據

2018-03-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕前俄羅斯特務斯克里帕爾在英國遭神經毒劑暗殺，引爆英俄兩國外交衝突。英方十八日除指汽車通風系統可能造成兩人中毒，也繼續緊咬莫斯科當局涉案，並稱掌握俄方秘密製毒的證據。與此同時，這起事件也讓俄國是否暗中廣設軍事實驗室，製造更多基因及心理層面生化武器的臆測，再次浮上檯面。

流亡英國的俄前特務斯克里帕爾，四日與女兒尤利亞身中俄製神經毒劑「諾維喬克（Novichok）」，英國指控俄方為幕後策劃者，但莫斯科否認，兩國更互逐外交使節，風波仍在延燒。英國外交大臣強森十八日表示，英方有證據顯示，俄方十年來持續製造、儲存「諾維喬克」，做為暗殺行動的工具，並指此舉違反「禁止化武公約」。

然而，俄國駐歐盟大使契斯何夫表示，俄方從未製造「諾維喬克」，且一九九二年就停止製造所有化武。他更反批，英國能迅速辨別該事件的毒劑類別，是因英方本身持有毒劑樣本，甚至指稱負責檢驗的波頓唐實驗室就在事發地點約十二公里外，疑似暗示毒劑來自該實驗室，但隨後又含糊其詞地稱不清楚狀況。

與此同時，美國廣播公司新聞網引述英國警方說法指出，攻擊斯克里帕爾父女的毒物，可能是透過車輛內的通風系統散播，造成兩人接觸中毒。

普廷曾暗示 發展基因或心理相關化武

另一方面，華盛頓郵報十八日指出，莫斯科當局在這起毒殺事件中的可疑角色，令人回想起俄國總統普廷在二○一二年的選戰期間，曾於俄國官媒「俄羅斯報」撰文暗示，俄方將發展可能與基因或心理科學有關的新型武器，甚至聲稱這種高科技武器效力堪比核武，可抗衡西方國家的科技優勢。

獨立研究者彙整的文件和照片顯示，普廷二○一二年回鍋當選總統後，至少二十處前蘇聯時代的生化實驗室，開始進行大規模工程，被質疑可能進行違反武器條約的試驗。美國非營利機構「詹姆士．馬丁禁止擴散研究中心」化武專家齊林卡斯（Raymond Zilinskas）在年初出版的新書中，分析數百份合約和紀錄後指出，俄國對於基因改造病原體，以及不具致命性、用以控制群眾的化武，有愈來愈高的研究興趣。