普廷成功連任 總統當到2024年

2018-03-20

投票率67.47% 低於期待

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕俄羅斯總統普廷十九日以投票率六十七．四七％、得票率七十六．六七％風光勝選，成功連任總統，將可繼續掌權至二○二四年，成為繼前蘇聯領袖史達林之後，在位最久的俄國領袖。六十五歲的普廷十八日在莫斯科紅場附近向歡欣鼓舞的群眾發表感言，聲稱勝選是選民信任的證明，強調「最重要的是我們要保持團結、攜手前進」。與此同時，由於俄國與西方國家關係緊張，第一時間僅有中國國家主席習近平、委內瑞拉總統馬杜羅等人向普廷祝賀。

稱勝選是選民信任證明

根據俄國中央選舉委員會計票結果，本屆總統大選投票率逾六十七％，略低於當局期望的七十％，卻已高於普廷二○一二年當選總統的六十五％投票率。同時，普廷再創生涯選舉佳績，以得票率七十六．六七％獲得超過五千五百四十萬張選票，壓倒性地勝過其他七名總統參選人；排名第二的俄羅斯共產黨候選人格魯季寧得票率僅十一．七九％，其他人的得票率加起來也不超過十．五％。不過，普廷的政敵、反對派領袖納瓦尼本次被當局禁止參選。

此前，為了衝高總統大選投票率，俄國當局祭出各式激勵方案，包括贈送智慧型手機、流行演唱會門票、提供免費癌症篩檢等，還在投票所舉辦打卡活動，擺放免費食物和各式贈品，吸引民眾前往投票。同時，有公職人員和學生則反映受到高層壓力，被強迫去投票。本屆大選投票期間偶有零星衝突、作票指控，但情況不比二○一二年大選時嚴重。

投票率比上屆高 「感謝英國」

普廷競選總部發言人康德拉雪夫（Andrei Kondrashov）指出，本屆大選的投票率比預期還要高，肇因於英國扮演的關鍵角色，「我們恰好在需要動員選民時受到英國施壓。每當俄國遭受到不分青紅皂白、沒有任何證據的指控時，俄國人民就會與權力中心團結一致。」英國近來指控俄國使用神經性毒劑在英國毒害雙面間諜，事件至今已演變成兩國互相驅逐外交人員的緊張情勢；普廷十八日已駁斥英方說法「一派胡言」，但表示會與英國合作調查此案。

拚終身總統？ 無正面回應

俄國憲法限制總統只能連任一次，總統任期自二○一二年起從四年延長為六年。普廷曾於二○○○年至二○○八年擔任兩屆四年任期的總統，隨後轉任總理、修憲延長總統任期，並於二○一二年回鍋擔任總統。二○一八年的勝選，已是普廷第四度當選總統，將能讓他再掌六年大權，繼續執政至二○二四年；屆時普廷將高齡七十一歲。普廷十八日被問到往後是否會再參選總統時，沒有正面回應，反而語帶戲謔地說：「我們算算看。怎麼，難道你認為我能在位到一百歲嗎？」