翁山蘇姬上台 緬甸少數民族陷文化危機

2018-03-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕緬甸政府實際領導人、國務資政翁山蘇姬二○一六年上台之初，曾宣布族群和解，被冀望帶領首屆民選政府創造與少數族群關係的新時代，但美聯社報導，緬甸並未因此走向真正的族群平等，取而代之的是民族主義與極端佛教主義崛起，翁山蘇姬政府推行「緬族化」（Burmanization），強行灌輸緬族文化，抹去少數族群的文化認同。

緬甸少數族群佔總人口四十％，包括一百三十多個群體，擁有各自的文化、歷史與語言。但在「緬族化」的非正式體系下，緬甸當局以教育、暴力、經濟剝削、壓迫性法律、改變宗教信仰等手段，抹去少數族群的自我認同，近來有將近七十萬羅興亞穆斯林流亡海外，正是極端案例之一。

克欽族緬甸政治分析家及作家諾（Stella Naw）回憶，她五歲起進入公立學校就讀，學習緬族國王與英雄的事跡，背誦緬族詩詞及表演緬族舞蹈。她的族群根源不自覺中遭到撕裂，被主要族群同化。童年時沒有機會學習自己的歷史與文化，甚至對其族群及名字感到羞愧。

緬甸軍方長期自詡為救世主，以避免國家分裂為由進剿撣邦及克欽邦等少數族群。撣邦有九十％撣族人信奉基督教，但當地的十字架被摧毀，牧師們遭到恐嚇，人們面臨改信佛教的壓力。人權運動人士指控，軍方掌控的邊境事務部，透過其經營的免費寄宿學校，強制學生改信佛教。

針對羅興亞危機，澳洲總理滕博爾表示，在雪梨舉行的澳洲與東南亞國協（ASEAN）峰會期間，翁山蘇姬在閉門會議中向與會領袖求助，以解決羅興亞人道危機。與此同時，澳洲五名律師則在墨爾本行政法院，針對羅興亞人危機尋求起訴翁山蘇姬 ，但澳洲司法部長波特回應她享有豁免權。