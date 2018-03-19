英新書爆料：查爾斯任性又有王子病

2018-03-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國媒體十七日摘錄預計下週正式發行的新書《叛逆王子：查爾斯王子的權力、情慾與反抗（Rebel Prince：The Power, Passion and Defiance of Prince Charles，暫譯）》，記者鮑爾（Tom Bower）在書中詳細描述王儲查爾斯的任性行徑，踢爆查爾斯苛刻且不體恤他人的一面，包括亂放別人鴿子、出門總得帶一大堆行李、每天要換五次衣服、只肯吃皇家飲食且不願意與他人分享等。

鮑爾指出，查爾斯外宿時總得帶著一大堆行李。查爾斯某次週末前往英格蘭東北部拜訪朋友時，事先運去一卡車的家具和衛浴用品，直接換掉客房內所有陳設，相當於把自己與妻子卡蜜拉的臥房直接搬過去，包括櫃子、馬桶坐墊、矯正用床、兩幅蘇格蘭高地風景畫、床單、小型收音機、特級衛生紙、瓶裝水、Laphroaig威士忌等。二○○二年伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth，The Queen Mother）逝世後，查爾斯前往希臘一處修道院閉關三天，也帶了一大船共四十三件行李。

書中透露，查爾斯曾為了「陽光燦爛的花園」放別人鴿子；查爾斯某次原本預定週五造訪威爾斯一處人家，該戶主人都已經做好了舉辦宴會的萬全準備，週五下午卻突然收到查爾斯幕僚通知，要將行程順延至週六，後來，又在週六接獲通知，查爾斯基於「不可預知的狀況」決定取消該次行程。其實，查爾斯遇到的「不可預知的狀況」只是大好的燦爛午後與美麗的花園。

鮑爾指出，查爾斯每天會換五次衣服，每次要由四名隨從服侍。查爾斯在外出席活動時，隨從會事先交給主人或管家一瓶調製好的酒和特製玻璃杯，因為查爾斯堅持只用那款杯子。查爾斯在外用餐時，也只吃特別準備的皇家食物，某次查爾斯出訪印度，同行的一名美國富豪試圖取用查爾斯的義大利麵包，就被查爾斯大吼「不可以！那是我的！只有我能吃。」