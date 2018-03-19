贏多贏少都算成功 普廷打預防針

2018-03-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統大選十八日如火如荼舉行，六十五歲的現任總統普廷穩操勝券，可望取得第四個總統任期，繼續執政至二○二四年，惟整體投票率能否順利衝高，將是衡量普廷執政是否具民意基礎的指標。隨著投票進行，反對派領袖納瓦尼及各選舉監督組織，在各投票所發現疑似違規情事；普廷則在投票結束後表示，相信自己的國家計畫正確，有信心繼續帶領國家。

本次投票從俄國遠東地區十八日上午八時（台灣同日凌晨四時）開始，於最西邊的「飛地」加里寧格勒十八日晚上六時（台灣時間十九日凌晨二時）結束；全國設置約九萬七千個投票所，其中有四百個位於海外；合法選民約為一億九百萬人，候選人為現任總統普廷等八人。值得注意的是，民調顯示，普廷的支持度約七成，但另七人則都在八％以下，不足以威脅普廷。

普廷在莫斯科十八日一早即按照往例，前往俄羅斯科學院的投票所投票，隨後受訪時表示，非常確定自己對國家的規劃是正確的，直言不管最後獲得多少比例的選票，都會視之為成功，顯然對勝選滿懷信心。而普廷的頭號政敵、反對派領袖納瓦尼，則直言這是一場設計好的「普廷任命投票」，根本不是選舉，並指派逾三萬人到各地監督投票情形。

與此同時，獨立選舉監督組織Golos等團體亦在各地審視投票情形，發現選票號碼不一、投票箱置於監視錄影機鏡頭外，以及選民登記方式在最後一刻修改，疑似為衝高投票率等違規。事實上，由於普廷篤定當選，克里姆林宮的選前工作不在吸引選票，而是極力鼓勵民眾踴躍投票，盼順利衝出七成的投票率，使普廷長期執政更具合法性，以落實其「強大的總統—強大的俄羅斯」施政目標。

光是在莫斯科，政府就斥資五千萬盧布（逾兩千五百萬台幣），用以裝潢投票所、贈送演唱會門票予「首投族」，以及為年長選民提供免費癌症篩檢等。官方民調預期，投票率將介於六十三％至六十七％之間。

「高層」指示衝投票率

俄國第四大城葉卡捷琳堡市市長羅伊茲曼（Yevgeny Roizman）另透露，許多國家公務人員和地方官員均收到「高層」指示，必須確保投票率至少超過六成。當地女醫師葉卡塔琳娜也坦承，同事間都被要求必須寫下將去何處投票，甚至必須額外說服兩人去投票；倘若不去投票，她擔心不僅自己工作不保，還可能會連累主管。