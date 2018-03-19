俄核潛艦「路過」 美軍沒察覺

2018-03-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯國營媒體十六日引述俄軍「阿庫拉級（Akula-class）」核動力潛艦軍官史塔希諾夫（Sergey Starshinov）報導，數艘俄軍潛艦「神不知鬼不覺地」逼近美國東岸幾座海軍基地附近，美方卻「渾然不覺」。但他也強調，俄艦「並未侵犯」美國海疆，只是開到距這些基地「夠近的」定點。在此同時，美國正在北極舉行跨軍種聯合演習，除強化美軍及盟國在該地區的協同作戰能力外，亦有威懾俄羅斯和中國之意。

史塔希諾夫誇稱，幾艘俄軍潛艦完成任務，在大西洋一處定點到位，然後安返母港，這些潛艦全程來去「無蹤」。儘管他並未透露詳細時間、地點與參演潛艦型號，但該節目指稱，它們隸屬俄國海軍「北方艦隊九七一計畫」，該計畫即針對部署在俄軍北方與太平洋艦隊的阿庫拉級潛艦。

美國新聞網站「商業內幕（Business Insider）」報導，阿庫拉級潛艦可搭載長程巡弋飛彈，有效射程逾一千五百英里（約二四一五公里），其實沒必要駛近美國，該報導還是旨在為俄國總統普廷連任與軍方宣傳。

美軍北極圈跨軍種聯合演習

另一方面，一千五百名美國陸海空三軍、陸戰隊及海岸防衛隊官兵，則正在阿拉斯加州北極圈內展開兩年一度、為期五週的「二○一八北極圈冰上演訓（ICEX 2018）」，美軍出動「海狼級」核動力潛艦「康乃狄克號（USS Connecticut）」和快速攻擊潛艦「哈特福德號（USS Hartford）」，英國皇家海軍也投入「犀利號」（HMS Trenchant）核潛艦參演，以評估美國及盟邦在北極的作戰準備，進一步了解北極環境，培養跨軍種甚至與相關政府單位、民間組織、研究機構間的合作關係。

全球暖化為北極帶來新的商機及挑戰。美軍歐洲司令部（ＥＵＣＯＭ）司令官斯卡帕羅蒂（Curtis Scaparrotti）指稱，據估計，最快可能兩到三年內，俄羅斯即可控制北極北部航道。中國則在今年一月首度公布「中國的北極政策」白皮書，還特別準備英、俄、日等八種語文版本，宣稱中國將依國際法參與北極事務。鑑於中國在南海大肆構築人工島礁，其對北極展現的興趣亦引起外界疑慮。