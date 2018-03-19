開除FBI副局長 川普劍指穆勒？

2018-03-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕早被美國總統川普視為眼中釘，並在退休前不到兩天被開除的美國聯邦調查局（ＦＢＩ）前副局長麥凱比，已將詳載其與川普互動的個人備忘錄提供給調查川普「通俄門」及其是否妨害司法的特別檢察官穆勒。專家認為，該備忘錄恐成為不利川普的危險證據；另有評論人士說，鍘麥凱比只是川普除去穆勒的計畫中之一步，然穆勒若真被免職，恐引發憲政危機。

穆勒若被免職 恐引發憲政危機

兩名知情人士透露，麥凱比的備忘錄包括去年五月，川普在白宮橢圓形辦公室詢問他大選時支持誰，及其前上司柯米告訴他私下與川普的對話，包括川普要求他效忠。柯米去年五月遭川普開除，當時白宮指控柯米領導無方，失去ＦＢＩ民心，擔任代理局長的麥凱比公開駁斥此說，川普則譴責麥凱比體現對其政府心存偏見的ＦＢＩ。

川普也抨擊柯米「道貌岸然」，並說柯米讓麥凱比「看起來像唱詩班男童」。柯米則推文回應：「總統先生，美國人民將很快聽聞我的故事，屆時他們就能判斷誰值得尊敬，而誰又不是。」他的著作將在下月出版。

美國司法部長塞森斯十六日晚間指出，司法部督察長霍洛維茲及ＦＢＩ風紀辦公室在檢視ＦＢＩ調查前國務卿希拉蕊．柯林頓以私人電郵處理公務案時發現，麥凱比曾授權兩名ＦＢＩ官員向媒體談論尚在調查中的該案，並誤導媒體，鑑於對ＦＢＩ員工有最高的誠實標準，因此決定開除麥凱比。

麥凱比回應，對他名譽的攻擊「是這個政府持續對ＦＢＩ以及特檢調查努力的戰爭。他們的持續行動只是凸顯特檢工作的重要性」。

川普律師盼結束通俄門調查

翌日上午，川普的律師陶德（John Dowd）聲明說：「我祈禱司法部副部長羅森斯坦…，讓通俄門調查告一結束，該調查是麥凱比的上司柯米以欺騙與腐敗檔案為基礎所炮製出來的。」他說，他代表川普發表此論，不過之後他澄清僅代表自己。羅森斯坦是唯一有權開除穆勒的人。

前中情局局長布瑞南推文痛批川普：「當你貪贓枉法、道德卑劣以及政治腐敗的全貌眾所周知時，在歷史的垃圾桶上你將位在丟臉煽動家的正確位置。你可以讓麥凱比成代罪羔羊，但你無法摧毀美國。」民主黨國會議員波肯宣佈，願意聘僱麥凱比從事選舉維安工作，以讓他獲得退休全俸。麥凱比方面則表示將予考慮。