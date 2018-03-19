「劍橋分析」盜臉書5000萬用戶個資 助川普競選

2018-03-19

川普陣營曾支付逾1.7億元 否認使用相關資料

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐約時報、觀察家報十七日披露，資料分析公司「劍橋分析（Cambridge Analytica）」未獲許可持有五千萬名「臉書」用戶個資，十六日遭臉書中止帳號使用權限。劍橋分析曾於二○一六年美國總統大選期間，為川普競選陣營預測選民特質與政治傾向，但該公司堅稱當時並未使用未獲許可取得的臉書個資。川普陣營則否認曾使用劍橋分析提供的資料，聲稱競選期間使用的選民個資來自共和黨全國委員會資料庫。

分析個資與行為 預測並左右選民選擇

臉書十六日中止劍橋分析、劍橋分析母機構「戰略溝通實驗室（ＳＣＬ）」的帳號使用權限，同時被暫時關閉帳號的還有劍橋大學心理學家柯甘（Aleksandr Kogan）、與柯甘共事的加拿大資料分析家魏利（Christopher Wylie）。柯甘曾在臉書上推出「心理學家研究用」的手機應用程式（APP）「thisisyourdigitallife」提供性格預測，該款APP約有廿七萬人下載使用，讓柯甘得以取得下載者的姓名、所在城市、好友名單、按「讚」內容等個資。

臉書副總裁兼副法律總顧問葛瑞渥（Paul Grewal）十六日發聲明表示：「二○一五年我們獲悉柯甘向我們撒謊，違反臉書平台使用政策，將透過APP蒐集的用戶個資與魏利、劍橋分析和戰略溝通實驗室分享。當時我們移除該APP，要求刪除擅自取用的用戶個資，並獲相關人等告知已刪除未獲許可取得的資料…，幾天前，我們接獲通報，指稱當時的資料並未全數刪除。我們正積極著手確認相關說法的正確性。」

專家指出，由於下載該APP時能一併獲取好友個資，預估受牽連者達數千萬人。知情人士指出，劍橋分析已藉此取得五千萬筆臉書個資。不過，臉書並未證實個資外洩的具體規模，並強調遭擅用的個資僅侷限於自願下載APP接受測試者，「人們在知情狀況下提供他們的資訊，沒有任何系統被滲透，沒有任何密碼或敏感資訊遭竊或被駭的情況。」

劍橋分析否認不法 臉書稱用戶知情

劍橋分析現正面臨英國「脫歐公投」調查，以及美國特別檢察官穆勒主持的「通俄門」調查。對於擅用臉書用戶個資的指控，劍橋分析已否認相關說法，表示將配合臉書調查，並將資料誤用歸咎於柯甘，聲稱早就刪除從柯甘創辦的公司「全球科學研究（ＧＳＲ）」獲取的全部資料，且從事川普競選相關工作時，並未使用柯甘提供的資料。

劍橋分析號稱能利用軟體預測、左右選民的投票選擇，最大出資者是支持川普的共和黨金主、美國軟體業富豪梅瑟（Robert Mercer），曾由前白宮首席策士巴農出任公司副總裁。根據聯邦選舉委員會的紀錄，川普競選陣營二○一六年大選前最後五個月，曾支付劍橋分析逾六百萬美元（約一億七千六百萬台幣）。