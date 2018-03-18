A片女星曝姦情 川普求償2千萬

2018-03-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕自稱曾與美國總統川普有過一腿的成人影片女星、藝名為「狂暴丹尼絲」的克利弗德（Stephanie Clifford），十六日遭川普的律師柯恩（Michael D. Cohen）以違反保密協議為由，求償至少兩千萬美元（約五億八千七百萬台幣）。同日，克利弗德的律師阿凡納提（Michael Avenatti）證實，克利弗德遭人威脅若敢透露與川普幽會的細節就會「被修理」。

克利弗德六日向美國加州洛杉磯郡高等法院提告，聲稱二○一六年柯恩代川普出面支付「封口費」十三萬美元簽訂的「噤聲協議」，在簽約化名補充條款部分未獲川普親筆簽署，主張該分協議無效。柯恩十六日則在訴狀中要求將此案轉由聯邦法院審理，並指出「根據保密協議約定的違約金，每違反協議一次須支付損害賠償一百萬美元（約兩千九百三十五萬台幣）」，而克利弗德至少已違約二十次，須支付至少兩千萬美元違約金。

對此，阿凡納提十六日推文批評：「現任總統對一名只是想告訴民眾事實真相的公民索取兩千萬美元以上的不實『損害賠償』，此舉實在令人訝異。這可能是史上頭一遭，但我們不會閃躲，也不會被嚇倒。今天發生的事情，就是柯恩先生和總統再使出霸凌戰術。他們正試圖將案件移交聯邦法院，藉此增加插手干預的機會，以向世人隱瞞真相。」阿凡納提並向媒體證實，克利弗德遭受人身傷害威脅。

白宮新聞秘書桑德絲十六日譴責「對他人進行人身威脅」，並以「不清楚情況如何」回應有關川普婚外情的相關問題。此前，克利弗德聲稱○六年至○七年與川普在內華達州艾奇伍德太浩湖、加州比佛利山莊有過親密關係，時間點恰好在第一夫人梅蘭妮亞誕下川普幼子巴隆後不久。川普雖曾否認這段婚外情，此事仍恐將破壞川普在選民心中的形象，似乎也已造成川普和梅蘭妮亞之間的關係緊繃。

美國哥倫比亞廣播公司節目「六十分鐘」二十五日即將播出克利弗德和阿凡納提的訪談內容；阿凡納提透露，克利弗德將提供足以讓人採信這段婚外情的「超具體細節」。法院則預定七月十二日裁決克利弗德的「噤聲協議」能否解除。