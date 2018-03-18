俄衝票數 投票換獎品還能健檢

2018-03-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了讓俄羅斯總統普廷的連任之戰贏得名正言順，克里姆林宮在選前花招盡出，不僅傳出投票換獎品，還展開鋪天蓋地的文宣攻勢，千方百計衝高投票率，讓這場毫無競爭氛圍的選舉，意外地充滿戲劇性。

華爾街日報和路透指出，為了鼓勵民眾投票，有地方政府祭出投票換獎品誘因，民眾在投票當日按規定自拍、上傳俄國版「臉書」－Vkontakte後，可依讚數獲得蘋果手機、平板、智慧型手錶等逾一千三百種獎品；另有偏遠山區的民眾可免費接受癌症篩檢，被戲稱有如重回前蘇聯時代，只要投給共產黨候選人，即獲贈當時十分欠缺的香腸、啤酒、衣服等物品。

不僅如此，中央選舉委員會還斥資七億七千萬盧布（約三億九千萬台幣）大肆宣傳，包括挨家挨戶通知投票日期；在大型看板、牛奶紙盒、超市提袋、購物收據印製投票資訊；以及廣發簡訊鼓舞民眾「只要你投票，國家就勝利」。尤有甚者，獲聘的顧問公司也拍攝噱頭十足的影片，如大腹便便仍不忘投票的孕婦、半裸女郎依偎願意投票的男性等，引起民眾關注。

俄國自由派報紙「新報（Novaya Gazeta）」則指出，許多地方的學生還被警告，倘若不投票，可能在考試上被刁難，或甚至被退學；企業和學校的負責人也施壓員工投票，還要求員工交出羅列完成投票親友的名單。獨立選舉監督組織Golos也在近期報告揭露，西伯利亞秋明市的地方政府還要求教師，讓學生觀看普廷日前向官員和議員演說的影片。

此外，普廷也在選前兩天發布「催票」影片，試圖以「對祖國的愛」刺激民眾投票意願。據報導，克里姆林宮盼投票率衝高至七成，避免重演前年國會下議院大選中，「團結俄羅斯黨」橫掃千軍，整體投票率卻創下蘇聯解體後新低的「慘勝」局面。