俄總統今大選 普廷贏定了

2018-03-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯十八日舉行總統大選，主張「俄國優先」的現任總統普廷幾乎篤定勝出，繼續執政至二○二四年，屆時他將滿七十二歲，成為前蘇聯領袖史達林後在位最久的俄國領袖。然而，儘管民調結果一面倒，但普廷的高民意被質疑是官方刻意營造，其在大城市的支持度已有鬆動，再加上投票率恐怕不高，都可能讓普廷的勝利相形失色。

本屆俄國總統大選共有八組候選人，國營「俄羅斯民意研究中心（VTsIOM）」三月初調查顯示，普廷的支持度高達六十九％，其次是俄羅斯共產黨候選人格魯季寧，但他的民調僅七％，無法威脅普廷第四度出任總統。上次二○一二年的大選，普廷得票率六成四，有別當年以總理身分回鍋參選，面對大規模示威時的緊張，普廷此次老神在在，甚至拒絕出席選前的電視辯論會。

本次投票將於俄國遠東地區十八日上午八時（台灣同日凌晨四時）開始，於最西邊的飛地加里寧格勒十八日晚上六時（台灣時間十九日凌晨三時）結束。俄國境內選民將近一．九億人，海外選民則有一八○萬，候選人必須獲得過半選票才能直接當選，否則將由前兩名在三週後舉行第二輪投票。

面對以美國為首的西方國家近期加強制裁，普廷喊出「強大的總統—強大的俄羅斯」口號，營造自己是捍衛俄國利益的唯一人選形象，盼選民力挺其對抗西方的政策。

投票率不高 勝選也不光彩

俄國民意調查中心預測，大選將呈現「投票率七成、普廷得票率七成」的局面，但紐約時報引述俄羅斯商業日報「記錄報」三月初民調指出，在莫斯科和聖彼得堡等大城市，普廷的支持度已下滑十二個百分點至五十七％，顯示其支持度正走下坡，且多數轉向支持共黨候選人格魯季寧。

反對黨呼籲杯葛投票

由於選舉結果毫無懸念，不論官方與普廷如何竭力催高投票率，人民普遍對投票興趣缺缺。普廷頭號政敵、反對派領袖納瓦尼表示，克里姆林宮極力確保投票率達標，才能為普廷政權塑造民意支持的「假象」，因此他呼籲民眾杯葛選舉。分析家認為，人民無人可選，只能透過拒絕投票來表達不認同，這次選舉等於只是對普廷的信任投票。

路透指出，今後如何治理國家，特別是如何振興經濟，才是普廷的真正挑戰。例如，受到油價下跌及西方國家制裁影響，俄國去年的國內生產毛額（GDP）僅成長一．五％，遠低於過去的穩健表現，國內更有兩千人萬處於貧困。