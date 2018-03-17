劃清界線? 小唐納妻訴請離婚

2018-03-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普的長子小唐納與妻子凡妮莎（Vanessa Trump）十五日發表共同聲明證實，兩人在歷經十二年的婚姻後決定分道揚鑣。法庭紀錄顯示，凡妮莎已於紐約曼哈頓最高法院訴請離婚，但具體原因不明。消息人士指稱，凡妮莎可能想與陷入「通俄門」調查的丈夫保持距離。

小唐納夫妻於二○○五年結為連理，育有五名子女，年齡介於三至十歲間。根據法庭訴請紀錄，兩人的離婚「無可爭議」，意即是和睦離異，不會有監護權及財產糾紛。兩人透過「川普集團」發佈聲明強調，他們尊重彼此及雙方家庭，五名子女仍是兩人的首要之務，希望外界在這段時間給予隱私。

「紐約郵報」數週前報導，小唐納夫妻的友人透露，兩人雖在法律上仍是配偶，但實際上早已各自生活，不睦原因埋藏已久，小唐納在接下川普的生意後長期在外遊走，像父親一樣嗜用社群網站，而凡妮莎則扮演犧牲奉獻的母親角色，常獨自與孩子們待在家中日漸感到寂寞。

未涉及這場官司的紐約離婚律師謝姆托推測，兩人離異可能與「通俄門」案特別檢察官穆勒的調查有關。凡妮莎可能想透過離婚，儘可能與調查保持距離。這在財務上將對她造成影響，但現今分開可能最符合她的利益。

紐約時報十五日報導，穆勒已向「川普集團」發出傳票，要求提供任何與俄國有關的內部文件。二○一六年美國總統大選期間，小唐納曾在紐約川普大廈與俄國人士密會，涉嫌取得對民主黨候選人希拉蕊的不利消息。他在父親入主白宮後，與二弟艾瑞克接管家族生意，共同擔任「川普集團」執行副總裁。

小唐納是川普首任妻子伊凡娜所生，川普也曾兩度離婚，現任妻子是前國際名模梅蘭妮亞，而凡妮莎也曾擔任演員及模特兒。她本人個性低調，但今年二月曾登上頭條，她在打開一封寄給丈夫的威脅信件後，驚見可疑的「白色粉末」，隨後被緊急送醫檢查，所幸粉末不具毒性，寄信的麻州男子已於三月初落網。