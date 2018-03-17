川普還要炒國安顧問? 白宮否認

2018-03-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報十五日報導，川普已決定開除白宮國家安全顧問麥馬斯特，正積極物色可能的替代人選。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）也報導，在五月底前與北韓領袖金正恩會晤前，川普欲另覓新任國安顧問。惟白宮新聞祕書桑德絲當晚透過推特說，「剛跟總統與麥馬斯特將軍談過，兩人合作關係良好，跟新聞報導相反，國安會並無人事異動。」

五位消息人士對華郵說，川普目前對即將去職的麥馬斯特感到「滿意」，儘管兩人並無私交，但川普仍願較有耐心地處理這項人事案，好讓這位現役三星中將不會因此備感羞辱，在他晉升四星上將或有其他較好的安排前，部分白宮人士還不願讓他離開現職。華爾街日報則報導，他去職的時機尚不清楚，可能「很快」、也可能幾週或幾個月。

麥馬斯特乃川普任命的第二位國安顧問，接替去年上任僅廿二天就閃辭的弗林，他涉嫌在川普就任前就與俄國駐美大使密談，卻在此事上誤導了副總統彭斯。報導指出，川普抱怨，麥馬斯特行事太過一板一眼，簡報過於冗長，內容也似乎不著邊際；而白宮幕僚長凱利也亟欲見到麥馬斯特離開。

至於華郵曝光的國安顧問可能繼任人選，包括前美國駐聯合國大使、現任保守派智庫「門石研究所（ＧＩ）」董事長的波頓和國家安全會議幕僚長凱洛格（Keith Kellogg）。