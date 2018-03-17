巴西貧民議員遭殺 全國悲憤遊行

2018-03-17

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕被視為貧民窟代言人的巴西里約市議員瑪麗耶爾．佛朗哥（Marielle Franco），十四日晚間九點半開車返家途中，遭尾隨的暗殺者瞄準頭部連開四槍，與司機一起喪命，凶手棄車逃逸。外界認為，本案與佛朗哥批評軍警濫殺無辜有關，可能是政治謀殺，但也無法排除是黑幫或毒梟所為。全巴西各地包括里約、聖保羅等九個主要城市，十五日聯合發起「瑪麗耶爾同在」大型追悼遊行，其規模近乎國喪。

三十八歲的佛朗哥出身里約最窮苦的大型貧民窟之一「瑪累」（Maré）社區，擁有黑人、母親、貧民等多重弱勢者身分。她是社會主義自由黨（PSOL）的明日之星，二○一六年當選市議員後，致力捍衛女權、黑人人權，以及反毒、反暴力等社會議題，尤其關注貧民窟遭警察專權控制的現象。對里約市民來說，她是社會底層走向光明的榜樣，卻也成為右派、黑幫、毒梟與反同志團體的眼中釘。

佛朗哥遭行刑式處決的消息震驚全國。十五日一早，民眾集結展開遊行悼念，以里約市議會為中心，高喊著「瑪麗耶爾同在」，護送她與司機的遺體入殮，各地也有以歌聲、戲劇與舞蹈做為送她一程的祭儀。

里約貧民窟長期遭黑幫控制，犯罪率居高不下，州政府向中央求助，近來由國家派軍警直接進駐，在各貧民窟入口設檢查哨，瓦解不少黑幫組織，但誤殺無辜事件亦一再發生。日前一名上夜校返家的大學生，因為是黑人而遭到誤殺。佛朗哥遇害前才在社群網站發布「停止一再殺害年輕人」言論，不免引人聯想。