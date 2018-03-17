依歐盟模式 達賴:西藏中國可互惠共榮

2018-03-17

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕西藏精神領袖達賴喇嘛十五日指出，西藏可循歐盟互惠共榮的精神，存在於中國之內。他強調，他尋求的只是西藏的自治而非徹底獨立。儘管達賴多年來表明其非獨立場，然而中國仍視他為分離主義首惡，在藏人準備慶祝今年藏曆新年之際，中國針對西藏宣布「二十二種黑惡勢力」的新犯罪名單，排名第二的就是「達賴黨徒」，而「保護母語」則接續在後。

在總部設於華府的「國際聲援西藏運動」成立三十週年活動上，身在印度的達賴透過視訊表示：「我向來欽佩歐盟的精神。共同的利益比各自的國家利益重要，依據這樣的理念，我非常樂意留在中華人民共和國內，中文的共和國顯示某種聯盟的存在」。

儘管達賴強調他渴望和解，然而中國國家主席習近平已表示，他不會鬆綁西藏議題。中國自一月發出通知，要求全國展開「掃黑除惡」，西藏公安二月即列出二十二種「黑惡勢力」，當中五項就直指達賴。被點名的黑惡勢力罪名包括與達賴集團相互勾結、接受遙控指揮、參與實施分裂破壞活動；以寺廟為靠山，利用宗教控制、蠱惑群眾對抗黨和政府；向群眾灌輸「中間道路」、「保護母語」等反動思想和狹隘民族主義思想；充當達賴集團和境外敵對勢力代言人；非法募捐，向達賴集團提供資金。

路透指出，中國一月下旬推動的新一波全國掃蕩組織犯罪運動使得執法官員得以藉維護治安與秩序之名擴大拘捕人民。分析家說，該運動將有助於習近平贏得村、縣以及其他基層司法轄區的政治支持，進而增強他無限期執政的合法性。

中國官媒新華社報導，相較於前次聚焦於「社會安全」的打擊有組織犯罪運動，本次則旨在「強化草根層級的政治權力」，在部份地方性的司法轄區，尤其是鄉村地區，政府與產業被幫派控制。該行動將激勵地方當局整頓「軟勢力」，亦即被當局認為是「政治安定」威脅的非暴力行為。「人權觀察」組織中國問題研究員王松蓮也指出，該行動令人憂心，「很容易被兼作整肅異己的手段」。