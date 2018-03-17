東協澳洲開會 聚焦美貿易大戰

2018-03-17

〔編譯張沛元／綜合十六日外電報導〕東南亞十國領袖十六日齊聚澳洲雪梨出席首度在此舉辦的東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）特別高峰會，就貿易、人權與中國勢力等主題交換意見；在美國打算提高鋼鋁進口關稅恐引爆貿易戰的隱憂下，澳洲總理滕博爾與新加坡總理李顯龍直言拒絕保護主義，印尼則在支持澳洲加入東協之餘，還鼓吹東協各國聯手巡弋中國宣稱擁有大部分主權的南海，以改善區域安全。

東協特別高峰會十六日起舉行三天，東道主澳洲雖非東協會員國，但面對中國勢力漸增，也尋求強化與東南亞各國的關係，印尼總統佐科威就支持現為東協對話夥伴的澳洲成為東協會員國。貿易是這場特別高峰會的核心主題，值此貿易戰山雨欲來之際，滕博爾表示，對其他市場關閉大門無法讓自己變得更強大，保護主義是死路一條。李顯龍則說，全球氣氛或許正朝反方向而行，但東協會致力深化，以合作打開市場。

中國勢力與人權也是澳洲與東協各國間的討論重點。澳洲外長畢夏普在被問到峰會是否針對中國而來時表示，澳洲深信東協會帶來「和平、穩定與安全」，不認為東協扮演均衡印太勢力的角色，而是與其他國家交往合作的核心。印尼國防部長廉密渣則表示，他已在東協各國間奔走，鼓吹瀕臨南海的每個國家在沿海兩百海里（約兩百三十公里）執行巡邏和護航任務，期盼近半南海都有東協國家巡邏與護航。

印尼雖非南海主權聲索國之一，但與中國在位於納土納群島附近有漁業權糾紛，印尼為此加強納土納群島的駐軍，以及將位於南海部分範圍內的專屬經濟海域更名為北納土納海。

滕博爾雖在雙邊會談中與緬甸國務顧問兼外長翁山蘇姬論及緬甸羅興亞穆斯林遭當局種族清洗，但卻不願承諾會在東協峰會上討論此事；此外，被控漠視羅興亞人遭迫害與鎮壓異己的柬埔寨總理韓森與會也招致抗議。但佐科威表示會提及羅興亞危機，畢夏普也說會與緬甸與柬埔寨提及人權問題。