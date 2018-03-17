港版國歌法送審 較中國嚴苛

2018-03-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會去年底逕行把中國《國歌法》納為《香港基本法》附件後，親中的香港特首林鄭月娥立刻接手展開本地立法，十六日已完成香港《國歌條例草案》並提交香港立法會廿三日審議。草案內容不僅對中國《國歌法》照單全收，罰則也更嚴苛，對國歌不敬可罰款五萬港幣與處三年徒刑，引發香港自由恐進一步遭侵蝕的疑慮。

中國全國人大常委會去年九月才通過中國《國歌法》，旨在「培育和踐行社會主義核心價值觀」，並要求「國歌納入中小學教育」，明文禁止民眾在公共場合以竄改、「歪曲、貶損」或其他方式侮辱國歌，違者將由中國公安機關處以警告或十五日以下拘留。十月才施行，隔月就決定讓它成為香港、澳門各自《基本法》的附件三。

侮辱國歌 罰五萬關三年

由政制及內地事務局提交立法會政制事務委員會的《國歌條例草案》來看，港府對中國《國歌法》幾乎照單全收，據傳甚至準備擴大到香港境內國際學校實施；相關罰則嚴苛度更較中國版《國歌法》有過之而無不及，援引香港主權一九九七年七月一日由英國移交中國當天生效的《國旗及國徽條例》，明訂「行政長官規定應當奏唱國歌的場合」，並賦予「限制或禁止使用的場合」的決定權：港人若於殯葬或特首不許的場合播放，或拿去當公共場所背景音樂，可罰五千港幣；用於商業活動罰五萬；「公開及故意竄改國歌歌詞、曲譜，以歪曲、貶損 方式奏唱國歌，或以其他方式侮辱國歌」也罰五萬但加關三年。

由於親中港當權者的建制派掌控立法會，又新法僅須簡單多數即可過關，且港府似無意進行公眾諮詢，全案恐將成定局。港府還表明政府宣傳影音今年第二季就會推出，以大力宣傳中國國歌背景及奏唱禮儀，掛牌影音頻道皆須配合播放。

動輒得咎 恐爆執法糾紛

但香港民主黨主席胡志偉對於港府逕行制定《國歌條例草案》不予苟同，主張當局該以「白紙草案」收集公眾意見，尤其該讓民眾明白潛在的觸法行為，以免影響言論自由及衍生執法糾紛。民主黨立法會議員許智峯則對新法要求學校教授國歌的規定表達疑慮。公民黨黨魁楊岳橋進一步點出，中國版《國歌法》擺明「培育和踐行社會主義核心價值觀」，若真如港府建議列入港版，與一國兩制及《基本法》恐有牴觸之虞。