賓州補選又落敗 共和黨要驗票

2018-03-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕備受關注的十三日美國賓州聯邦眾議員補選，據非正式計票結果，在總數廿二萬六九九九張選票中，卅三歲曾任檢察官的民主黨候選人藍姆（Conor Lamb），以六二七票之差險勝美國總統川普力挺的共和黨候選人薩柯恩，藍姆已自行宣布當選，共和黨人士擬要求重新計票或提出選舉訴訟，但賓州政府已表示，這是地區選舉，選務機關沒有義務重新計票。

這場補選被視為十一月國會期中選舉的指標，此次補選是賓州第十八國會選區，位於匹茲堡地區一帶，該眾議員議席過去十五年均由共和黨奪下。這個選區也較傾向支持川普，二○一六年總統大選時，他在此區的選票比民主黨對手希拉蕊多了廿個百分點。

不想讓這次補選變成對川普的公投，川普與他的共和黨盟友全力拉抬薩柯恩，多個政治行動委員會投入逾一千萬美元替他造勢，金額是藍姆的七倍，但薩柯恩和工會的疏離成為敗選的致命傷。由於該選區四個郡尚未計票的臨時投票、軍人選票、缺席票和海外選票不到五百張，藍姆的勝選應無問題。

民主黨認為選舉結果反映川普對白人、藍領選民的吸引力退燒，賓州民主黨聯邦眾議員道爾（Mike Doyle）說，這是支持川普民眾的「懊悔投票」 。不過，白宮方面則警告外界不要解讀太過，聲稱正是因為川普的努力，才讓一位比較不受支持的候選人能和對手打平。

紐約時報指出，這場選戰候選人因素恐怕勝過政黨。紐時訪問的共和黨支持者中，不少人投給藍姆，理由就是「他比較像共和黨人，而非民主黨人」。蘭姆對管制槍枝立場溫和，反對墮胎，也支持川普對外國鋼鋁產品開徵關稅，但反對川普的減稅，同時也和眾院民主黨領袖裴洛西的強硬路線保持距離。賓州共和黨政治顧問德凡尼（Mike DeVanney）說，這次選民毫無疑問用選票表達出對川普的不滿，但也凸顯挑選候選人的重要性：相較對手的年輕活力，六十歲的薩柯恩難免較無吸引力。