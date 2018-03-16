中國兩會被翻白眼 女記者疑假外媒

2018-03-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國召開全國人民代表大會、政治協商會議全國委員會「兩會」期間，來自美國「全美電視台」的女記者張慧君，以「我們國家」指稱中國，引發海外華人質疑該台是「假外媒」，並在白宮請願網站呼籲徹查。

「兩會」十三日媒體發問期間，身穿紅衣的全美電視台執行台長張慧君，對官員提問時說道「今年正值改革開放四十週年，『我們國家』要進一步擴大對外開放…」。由於她的提問長達四十五秒，身旁穿著藍衣的中國「第一財經日報」女記者梁相宜一臉不耐煩，當場大翻白眼。

網友肉搜後發現，張慧君曾參加選美，是中共黨員，曾在中央電視台實習，以「香港經濟與旅遊電視台執行台長」及「世界知識雜誌社記者」等外媒記者身分報導兩會。

張慧君所屬的全美電視台疑為中共黨媒「人民日報」的海外頻道，與中央電視台有多項合作關係。該台成立於二○○四年，但其「臉書」頁面乏人問津，許多影片點擊率僅個位數，關注者僅一百多人。該台總部設於加州洛杉磯，但當地華人幾乎沒聽過這個媒體，網傳的總部照片相當簡陋。

旅居芬蘭的華人李方和旅居德國的華人蘇雨桐，已在白宮網站發起連署請願，要求美國政府根據《外國代理人登記法》，調查全美電視台的資金來源，及其與中共的合作關係，若有違法應予關閉。請願書寫道，該台可能隸屬中共宣傳部，是央視的秘密分支，旨在向旅美華人傳遞中共的謊言及反美觀點。

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