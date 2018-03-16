英大動作逐使 俄嗆報復

2018-03-16

〔編譯管淑平、茅毅／綜合報導〕英國首相梅伊十四日下令驅逐二十三名俄羅斯外交官，以回應流亡英國的前俄國特務斯克里帕爾（Sergei Skripal）疑似遭俄方暗殺。對此，俄羅斯外交部批評英國「選擇對抗」，揚言報復。俄國外交部長拉夫羅夫十五日表示，俄方必將且很快就會驅逐英國駐俄外交人員，並指英方對俄國的相關指控，旨在轉移外界對英國脫歐的注意力。

梅伊的回應措施不包括禁止俄國官員、企業在倫敦的金融活動，英國依舊接受俄國投資，也不及歐盟現行制裁俄國一五○人、三十八家企業的規模。英國對俄國投鼠忌器，部分考量就是許多俄國寡頭、高官在倫敦置產帶來的金融利益。倫敦智庫「皇家國際事務研究所」俄羅斯專家布爾格（Mathieu Boulègue）指出，「克里姆林宮將了解到，這是非常溫和的回應」，「（俄國總統）普廷不太可能為此煩惱」。

梅伊政府因斯克里帕爾案面臨國會和媒體施壓。外交大臣強森十五日表示，接下來可能針對與普廷關係密切的俄國貪腐富人祭出「不明財富令」，扣押、沒收他們在英國的資產。

美國方面，白宮起初避免直接點名俄羅斯，直到十四日傍晚才有更強硬聲明：美國「與最緊密的盟邦團結在一起」，與英國同樣認為「俄羅斯要為這起不顧後果的神經毒劑攻擊事件負責」，英國驅逐俄國外交官「是合理的回應」；此案符合俄羅斯一貫行為模式，無視國際規範，破壞全球國家主權和安全，顛覆、打擊西方民主體制和機制。

稍早，美國駐聯合國大使海利在安理會緊急會議上說，若無立即具體措施處理此事，「索爾茲伯里不會是最後一個發生神經毒劑攻擊的地方」，「可能在紐約或者在座任何國家的城市」。俄羅斯觀察家認為，值此美國外交政策方向不明之際，白宮遲來的表態引人注意。

克里姆林宮則抨擊英國的回應措施「毫不負責任」，外交部發言人批評相關指控「完全荒唐」；俄駐英大使館在「推特」貼出溫度計圖片，說「俄英關係降到攝氏零下二十三度，但我們不怕冷」。英國國防大臣威廉森則反譏，當前英、俄關係「極其不友好」，俄國該「走開而且閉嘴（go away and shut up）」。