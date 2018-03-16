中國滲透司法 扼殺香港自由

2018-03-16

〔編譯張沛元／路透香港十五日電〕香港法界人士對司法獨立性的憂慮與日俱增，擔心掌握香港基本法解釋權與修改權的中國全國人民代表大會，恐在近期內迫使法官扼殺香港自由。以香港法官行事審慎與避免公開議論政治而言，此等言論實屬罕見。

受訪的四名匿名資深法官與消息人士透露，今年一月初香港法律年度開啟典禮前的一場私人酒會上，與會香港法官討論的主題之一，正是擔心北京當局對香港司法制度的影響力；香港法官私下愈來愈擔心北京勢力介入，最後被迫扼殺香港自由。受訪法官說，即便深信香港司法制度仍能保有獨立與完整，但因握有基本法解釋權的是全國人大，意味北京當局可對香港法官下指導棋，限制法官在重要政治與安全議題上的權限。

與政壇、學界及媒體不同，司法被視為香港尚未被北京完全滲透的領域之一。同時在港英與特區政府時代任職的香港資深法官表示，他們理解北京當局有其擔憂，但若全國人大過於頻繁釋法，恐導致香港法官無從裁示。不過，香港最高法院終審法院首席法官馬道立一月在典禮上發言時，隻字未提這些隱憂，被媒體追問時也顧左右而言他。

北京雖承諾依據基本法保障香港法治以維持其高度自治，但因基本法解釋權在於全國人大常委會，香港資深大律師、前香港立法會議員余若薇說，北京將基本法當成捍衛統治而非民權的工具，愛怎麼解釋就怎麼解釋。

法治是香港做為國際商業樞紐的基石，也是香港在逐漸擴權的中共領導階層下維持自治的關鍵；此等名聲一旦蒙塵，恐損及香港與上海或深圳，或甚至新加坡爭奪投資商業中心地位的吸引力。香港商務律師指出，避險基金等國際客戶已開始質疑香港司法的未來與北京當局的潛在角色，甚至在合約中改以新加坡為仲裁地。