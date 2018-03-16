芬蘭全球最快樂 台灣亞洲第1

台灣進步到26名 排名遠勝日韓港中
〔編譯茅毅／綜合報導〕儘管氣候嚴寒且冬季缺乏陽光，北歐國家芬蘭仍榮登聯合國「永續發展解決方案網絡（ＳＤＳＮ）」十四日公布的二○一八年全球幸福報告（World Happiness Report 2018）第一名，台灣上升七名，以第廿六名居亞洲國家之冠，此次調查區間為一五至一七年，以全球一五六個國家的人均國內生產毛額（ＧＤＰ）、社會支持、健康平均餘命、自由度、慷慨捐款的程度、政府或民間企業貪腐程度等指標來訂定排名。
前四名由北歐國家包辦，上次的冠軍挪威這次被擠到第二名，丹麥與冰島分居第三、第四名，大洋洲的紐西蘭及澳洲拿下第八、第十名。亞洲地區部分，新加坡第卅四名、馬來西亞第卅五名、泰國第四十六名，其他主要還有日本第五十四名、南韓第五十七名、香港第七十六名、中國第八十六名。
美國降至18名 非洲國吊車尾
美國從去年的第十四名滑落至第十八名，該報告指稱，由於肥胖、藥物濫用、憂鬱症等問題，美國在報告中所獲的分數持續減少，造成其排名下滑。ＳＤＳＮ主任薩克斯（Jeffrey Sachs）認為，美國社會的危機的確已浮上檯面，相對剝奪感加劇、互信薄弱，對政府也愈來愈不信任；對美國人而言，財富雖增加，反而變得不快樂。
這次被視為「最不快樂」的國家乃非洲的蒲隆地（Burundi），主因為內戰、政變和「種族清洗」悲劇頻傳。而人口大國中國近年來雖有數億農村人口湧向各主要城市，排名卻未進步。這次也首度評比全球一一七國的「移民快樂福祉」，台灣排名第卅八，第一名仍是芬蘭。