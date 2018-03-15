憂邊緣化 安倍推日朝峰會

2018-03-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕日本共同社、時事通信社十三日引述多名政府消息人士說法，指出日本政府正在著手研議應對北韓的新方式，而為了解決北韓綁架日本公民的問題，擬著手安排日本暨北韓領袖峰會，讓首相安倍晉三直接與北韓領導人金正恩會談。對此，內閣官房長官菅義偉十四日在例行記者會上否認正在推動兩國領袖峰會，但表示「會就什麼是最有效的觀點出發，探討今後的對策」，以解決北韓核武與飛彈計畫及平壤綁架日本公民等問題。

日本研究北韓的權威、慶應大學名譽教授小此木政夫向法新社表示：「日本必須在南北韓領袖峰會、美國暨北韓領袖峰會之後，儘快舉行日本暨北韓領袖峰會……以避免在國家安全及人質營救議題上被冷落。」史丹福大學亞太專家史奈德（Daniel Sneider）指出，日本已表現出深感不安的明確跡象，「日本害怕被孤立，因為他們基本上將自己定位成立場最強硬的一方，持續對北韓同意對話提出質疑」。亦有分析家認為，兩韓峰會和「川金會」已迫使東京重新評估其立場。

此前，日本外相河野太郎十二日透露，安倍晉三上月九日前往南韓參加平昌冬奧開幕式時，曾與北韓憲法上的「國家元首」、最高人民會議常任委員會委員長金永南短暫交談，並表達實現兩國邦交正常化的意願。

前日本首相小泉純一郎曾在二○○二年前往平壤與金正恩的父親、時任北韓領導人金正日會見，兩人並簽署《平壤宣言》，就力爭實現「邦交正常化」達成共識；二○○四年，小泉再度訪問平壤，促成五名遭北韓綁架的日本公民於同年歸國。

北韓二○○二年已承認曾在一九七○年至八○年代綁架十三名日本人，並將他們培訓成間諜；但平壤堅稱，除了○四年已返回日本的五人之外，其餘八人皆已身亡。日本當局則懷疑可能有數百名日本公民遭北韓綁架，安倍晉三也曾明確表態，除非所有人質歸國，否則不會善罷干休。