毒殺俄諜案 英驅逐23俄外交官

2018-03-15

〔編譯管淑平、魏國金／綜合報導〕流亡英國的俄羅斯前特務斯克里帕爾一週前遭人下毒暗殺，英國要求俄羅斯在十三日午夜前對此提出說明，但莫斯科置之不理。英國首相梅伊十四日宣布，驅逐二十三名俄國駐英國外交官，並凍結俄國在英國的資產，英國王室和內閣成員也不會出席六月在俄國舉行的世界盃足球賽。

這二十三名俄國外交官被視為「未公開身分的情報人員」而遭驅逐，他們有一週時間打包。此外，梅伊向國會強調，將採取行動「瓦解（俄國）間諜網」，並撤銷對俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）訪問倫敦的邀請，中止雙方所有高層級互動。梅伊說：「英國並不想切斷所有對話，但（英俄）這個關係恐已變調。」英國外交部表示，已要求聯合國安理會召開緊急會議，討論毒殺案。

在此同時，十二日又傳出俄國流亡富商葛魯希科夫（Nikolai Glushkov）被人發現陳屍倫敦家中，死因不明。葛魯希科夫是多年前命喪倫敦的另一名俄國異議大亨貝瑞佐夫斯基（Boris Berezovsky）友人。英國警方表示，「鑑於此人生前的交友關係」，本案由反恐怖主義機構主導調查，「做為預防措施」。

據報導，六十八歲的葛魯希科夫十二日晚間被女兒納塔莉雅（Natalya）發現陳屍家中，消息來源指屍體「有被勒過的痕跡」。葛魯希科夫一九九○年代擔任貝瑞佐夫斯基持股的國營俄羅斯航空（Aeroflot）董事，也是貝氏AvtoVAZ汽車製造公司的財務長。他在俄航發現當局在公司安插大批情報員，公司收入用於支持國際諜報工作後，關閉俄航數百個海外帳戶，將錢轉入他和貝氏共同擁有的一家瑞士金融公司。一九九九年，他被控侵佔俄航公款遭逮捕、起訴。

貝瑞佐夫斯基與普廷鬧翻後，二○○○年底逃到英國，獲政治庇護。葛魯希科夫○四年被判刑，獲釋後也逃到英國。貝氏一三年三月被發現在倫敦近郊住處上吊身亡後，葛魯希科夫曾公開指稱貝氏「肯定」是遭人殺害。