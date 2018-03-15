漸凍人活逾50年 醫師:超罕見

2018-03-15

〔記者吳亮儀／台北報導〕全球知名物理學家史蒂芬霍金逝世，患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱漸凍人症）的他，在被確診患病後仍活了超過五十年，醫師們多很訝異，認為這是特例中的特例。

台北醫大附醫神經內科醫師袁瑞昱說，漸凍人症會影響全身運動神經元，末期就影響呼吸、吞嚥，甚至眼球運動等，患者最後多因感染過世，但若有好好照顧患者，例如別因吞嚥嗆到、肺部感染，其實可以活上很多年。

台北榮總神經內科醫師李宜中說，台灣的漸凍人症發生率約十萬分之○．五，目前約四、五百人，每年新增約一百多人。通常患者在確診後，僅存活數個月或到二、三十年的患者都有，但平均存活約五年多，像霍金這類確診後活了五十幾年的例子極為罕見。

李宜中說，台灣的漸凍人症患者和存活時間相較於國外，明顯久了一些，這應是台灣較重視家庭成員間的互相照顧，只要病患的營養吸收和呼吸都支持得好，患者存活期可以更久。

雙和醫院副院長胡朝榮說，漸凍人症大都發生在步入中年後，男女患病比率差不多，致病原因不明。除目前已知有五％到十％是因為基因突變所引起，還有少部分可能是家族遺傳所致。

胡朝榮說，霍金應是世界上活最久的漸凍人，他的例子太特殊，一般情況無法適用在他身上。他提醒，漸凍人症初期會有肌肉無力和萎縮症狀，很多患者會誤以為是頸椎或腰椎壓迫所致，導致多數患者在動過頸椎、腰椎手術後，發現症狀並未好轉，才被確診為漸凍人症。