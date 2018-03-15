漸凍人到宇宙大師 霍金傳奇謝幕

2018-03-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）與長年輪椅禁錮不了腦中翱翔思緒，廿一歲確定變成漸凍人卻在逾半世紀餘生接續提出「潘洛斯—霍金奇點定理」、「霍金輻射」等驚天動地天文理論的英國天文物理學家霍金，十四日在英國劍橋的家中與世長辭，享壽七十六歲，留下一生傳奇經歷與成就供後人緬懷品味。

霍金三名子女發表聲明，對父親過世深感悲痛，指父親是一位偉大的科學家，「他的勇氣和堅毅，以及聰明和幽默，啟發全球的民眾」；父親生前說過：「宇宙若非是你愛的人所住的家園，就不算是什麼宇宙。」我們想念他。

全球天文學界、各國政府與名流都紛紛發文追悼霍金。美國航太總署（NASA）在推特公布霍金二○○七年在甘迺迪太空中心的飛機上開心體驗零重力的影片，附上悼詞「願你在微重力下像個超人持續飛翔」。對霍金而言，宇宙就是他的實驗室，美國芝加哥大學宇宙學家特納（Michael Turner）說，霍金終其一生試圖解答「宇宙起源、黑洞、時間方向」。霍金也說過：「我的目標很簡單，就是完全了解宇宙，它為何是這樣，及它為何存在。」

一九四二年一月八日生於高知識份子家庭，霍金十二歲嶄露對科學的興趣與才華；十七歲提前進入英國牛津大學主修物理，畢業之際決定前往劍橋大學專攻宇宙學。不料他在大學最後一年開始手腳不聽使喚，在廿歲進入研究所的隔年，確診出ALS，醫師原預估只能再活兩年。

霍金成就從這時開始流傳千古：針對廿世紀爭辯的宇宙模型假說，他相信大爆炸理論，結合英國數學物理學家潘洛斯（Roger Penrose）一九六五年提出的「時空奇點」說，設想宇宙由密度、曲率皆無窮大的時空奇點向外爆炸的情況，隔年做成博士論文《宇宙膨脹的性質》。劍橋大學去年十月首度免費公開這部經典，才一天就引來超過六萬人下載。

一九七四年，他再度提出突破性理論，主張恆星能量耗盡後發生重力塌縮而形成的黑洞可發出熱輻射。這顛覆了無法有任何粒子從質量極大的黑洞逃逸出的先前認知，並於一九七○年代末期獲得進一步驗證；科學家雖尚未能成功觀測到「霍金輻射」，卻也無法推翻他的理論。

生於伽利略忌日 逝於愛因斯坦冥誕

為了支應家庭開銷及讓大眾了解宇宙奧秘，霍金在一九八八年出版《時間簡史：從大爆炸到黑洞》，結果這本少有讀者真正讀懂的大作成為史上最暢銷科普書籍，被譯為近四十種語言，銷量超過千萬本。巧合的是，霍金生於「現代天文學之父」伽利略逝世三百年忌日，又在「現代物理學之父」愛因斯坦一百三十九歲誕辰往生，令人不禁相信起宇宙間的冥冥定數。