樂見北韓棄核 安倍觀其行

2018-03-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓特使團本月初出訪北韓平壤，會見北韓領導人金正恩，進而促成四月南北韓領袖峰會、五月美國與北韓領袖峰會。為此，南韓總統文在寅特別派遣特使團成員前往日本、中國、俄羅斯說明近期訪問北韓及美國的成果。南韓特使已與中國國家主席習近平、日本首相安倍晉三會見，習近平對「川金會」及兩韓峰會表示樂見其成，安倍晉三則強調北韓有必要對「朝鮮半島無核化」採取言行一致的具體行動，並期盼南韓能藉峰會解決北韓飛彈與核武議題、北韓綁架日本公民等爭端。

南韓特使團成員、國家情報院院長徐薰十二日前往日本與日本外相河野太郎會晤，十三日再與安倍晉三會面。徐薰強調兩國的合作對實現非核化至關重要，也透露河野太郎認為北韓的轉變堪稱「奇蹟」。河野太郎表示，日本將與美國、南韓密切合作，解決包括日本公民過去被北韓綁架的問題，也指出「日本和南韓同意繼續對北韓施加最大壓力，直到北韓採取具體行動」。北韓二○○二年承認，曾在一九七○年至八○年代綁架十三名日本人，將他們培訓成間諜，其中並有五人已返回日本。日本當局則懷疑有逾數百人遭北韓綁架。

與此同時，南韓特使團首席特使、國家安保室室長鄭義溶十二日前往中國北京會見中國國家主席習近平與中國國務委員楊潔篪，十三日轉往俄羅斯。鄭義溶指出，當前朝鮮半島局勢出現積極變化，中國發揮了重要的引領作用，南韓由衷感謝中國，並期待中國繼續發揮重要作用，雙方攜手合作推動以和平手段解決北韓核武問題。習近平則對文在寅的作為表示讚賞，表態支持南北韓改善關係、推進和解，也支持美國和北韓接觸、對話協商，強調朝鮮半島無核化與不戰不亂是中方一貫的立場。

此前，美國駐聯合國大使海利十二日特別點名中國在推動對北韓的制裁上「非常有幫助」，聲稱聯合國制裁已切斷北韓九十％的出口貿易。美國國家安全顧問麥馬斯特十二日也前往聯合國安理會簡報美國安全政策，敦促聯合國安理會維持對北韓的制裁，直到平壤當局在廢除核武計畫上出現實質進展，「我們都同意對這個機會持樂觀態度。但我們決心對北韓維持最大的壓力，直到我們看到平壤言行一致，做出真正邁向非核化的進展」。