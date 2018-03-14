文在寅提修憲 南韓總統將可連任

2018-03-14

任期限制 從五年一任改四年兩任

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓青瓦台十三日證實，總統文在寅預定二十一日正式將修憲案提交國會。直屬總統的政策企劃委員會旗下的國民憲法諮詢特別委員會，已在修憲建議草案當中，建議將總統任期由現行的「一任五年制」，修改為「四年一任並可連任一屆」。文在寅十三日聽取修憲建議草案彙報後，強調實施「總統四年連任制」可讓總統與地方政府首長的任期保持同步，表態認同實施總統四年連任制，並表示會爭取在今年六月完成修憲。

文在寅將以修憲建議草案為基礎定稿修憲案，而該修憲案自二十一日公布後，國會須在六十天內進行表決程序。修憲必須獲得國會三百席中三分之二多數席次的支持，再交由選民以公投方式決定；南韓的國會最大黨現為文在寅所屬的「共同民主黨」。南韓修憲公投有望六月登場，與此同時，南韓也預定六月十三日舉行地方首長選舉。

反對黨批「意圖長期把持權力」

對於總統四年連任制，南韓最大在野黨「自由韓國黨」國會首席副代表尹在玉質疑執政黨「意圖長期把持權力」，同黨議員金成泰也抨擊「四年連任制無異於把絕對的（權力）戒指從一個變兩個」；自由韓國黨主張實行總統負責治外、總理負責治內的「分權總統制」，聲稱若無法實現真正的分權，就無法阻止贏者全拿的「帝王總統制」弊端。然而，共同民主黨則質疑自由韓國黨「企圖藉由掌控國會權力來主導政局」。

削減總統職權、加強國會權限有共識

儘管如此，南韓朝野雙方對於「削減總統職權，加強國會權限」仍存在共識，共同民主黨和自由韓國黨亦考慮討論引進「國會參眾兩院制」。根據本月初公布的修憲建議草案內文，本次修憲將能提升國會權力，包括須得到國會通過的條款範圍擴大，涵蓋預算控制等；總統權限也將被降低，原本隸屬總統的監察院改為獨立機構，不再隸屬任何機關，並將把赦免審查委員會的權限提升至限制總統頒發特赦令。

南韓民主化進程 將寫入憲法序言

南韓本次修憲也將就公民權利作出擴大及保障，確保威權統治不會死灰復燃，從「平等」走向「平權」。憲法基本權利的主體和針對對象將會從現有的「國民」稱呼改為「所有人」；新增平權法案條款，明列「國家有義務為實現對社會弱勢群體的實質平等而努力」；公務員的「政治中立」規定改為「追求職務中立性」，以擴大其參與示威、投票等政治權利。此外，憲法序言中也將寫入釜馬民主抗爭、五一八光州事件、六月民主抗爭、總統直選等南韓民主化進程。