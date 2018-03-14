美國文化中心 中國控為「境外敵對勢力」

2018-03-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕只准自家「孔子學院」在全球鋪天蓋地推廣漢語，卻阻止中國學生參加美國文化交流中心（ＡＣＣＥＸ）在中國境內主辦的藝文活動。根據美國國務院報告，中國當局視這類美方機構為「國務院傳聲筒」，唯恐中國學生藉此吸收「西方」文化、思想，進而顛覆中共統治，竟冠上「境外敵對勢力」的大帽子，前年一月至去年四月干預美國公共外交的實例，洋洋灑灑多達一五○起。

擔心中生吸收「西方」思想 顛覆中共政權

二○一○年起，有鑑於「孔子學院」快速擴張，且為降低中國民間對美國社會與文化的誤解程度，美國國務院提供美國大學或非營利組織獎助金，鼓勵他們與中國境內大學等單位合作設置ＡＣＣＥＸ，其本質為語言及文化機構，避免觸動中國政府敏感神經，活動內容不外乎英語教育、關於美國社會的座談、音樂或電影等文化活動。全中國原有廿九處，但其中十個因承受了來自中國政府機構的壓力而解散，有些則是簽了協議後就毫無下文；目前還在運作者僅約十個，但他們也保持低調，甚至應中方合作夥伴要求而不再更新網站，以免引起中國當局關注。

但仍有ＡＣＣＥＸ職員遭中國當局單刀直入質問資金、講者來源及與美國政府的關聯；一名美國公民遭中國警方訊問後，索性改名並拒絕美國政府資金。中國雖自稱願意解決問題，但只見施壓不斷；有鑑於此，國務院督察長辦公室去年十二月報告已考慮中止獎助計畫。

反觀ＡＣＣＥＸ當初效法成立的「孔子學院」，由中華人民共和國教育部下屬正司局級國家漢語國際推廣領導小組辦公室管理，○四年起如雨後春筍般於全球增設，為官方出資與外國夥伴大學設置的語言機構，光是美國就有逾百間，連一流學府哥倫比亞和史丹福大學都可見其蹤跡。美國參議員近月已紛紛發聲要求孔子學院關閉，卻引來中國官媒《環球時報》上月反咬美方「獵巫」、「小心眼」，「這樣的激烈排外表現在中國大概只有文化大革命期間才可能發生」。