川普通俄疑雲 美眾院稱查無不法

2018-03-14

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院情報委員會十二日宣布，該委員會經一年來調查，並未發現證據顯示總統川普的二○一六年總統選戰勾結俄羅斯。這項結論無疑是送給川普的一份大禮，但是激怒民主黨，批評共和黨為保護總統川普而不顧國家，歷史自有公斷。

共和黨居多數的眾議院情報委員會說，認同美國情報單位去年初所作判斷，即莫斯科當局確實干預一六年大選，不過，他們不認同情報單位所說，俄方目的在於協助川普勝選；調查報告中說，「我們沒有發現川普選戰與俄羅斯之間勾結、協調或者共謀的證據」。

共和黨議員稱通俄指控為杜撰

委員會主席、共和黨籍的努尼斯（Devin Nunes）說，希望此一調查發現和建議將有助於改善二○一八年期中選舉的安全；該委員會「通俄門」調查工作負責人、共和黨籍議員康納威（Mike Conaway）說，他們訪談七十三名證人、檢視超過三十萬頁的文件，從中發現最糟糕的事情「或許是一些差勁的判斷、不當的會面以及對會面時機的判斷失當」，顯然意指一六年六月間川普選戰團隊與俄羅斯律師會面；他說，只有像湯姆．克蘭西或文斯．弗林等擅長寫政治、間諜陰謀的小說家，才有能耐把這一連串出於無心的聯絡或會面串起，杜撰出扣人心弦的間諜驚悚小說。

此結論顯然呼應川普一直以來的說法，即所謂的「勾結俄羅斯」只不過是支持希拉蕊人士編造出來的騙局、政治獵巫。川普隨後發「推文」，以全部大寫字強調「沒有發現勾結或協調」的證據。聯邦眾議院議長萊恩也說，此事已經解決，現在焦點得放在防範俄國干預今年十一月的期中選舉。

民主黨料公布結論不同的報告

民主黨則大為憤怒，委員會副主席史契夫（Adam Schiff）說，情報委員會是受到白宮壓力才做出這種結論，調查「根本就不完整」，共和黨「將保護總統利益置於捍衛國家之上，歷史會毫不留情評斷其作為」。

康納威表示，十三日將把報告提供給民主黨檢視，然後情報單位決定哪些內容可以公布後公諸於世；民主黨預期將公布另一份結論截然不同的報告。

眾院情報委員會針對「通俄門」的調查，從一開始就被嚴重黨派分裂籠罩。堅定支持川普的努尼斯試圖將這項調查扭轉為怪罪前任歐巴馬政府以及聯邦調查局（FBI）未能及早阻止俄國。十二日公布的摘要中將矛頭轉向希拉蕊陣營，指由民主黨出資、英國前特務編撰的川普黑資料檔案，是俄國干預大選的手段，「會打擊他（川普）、幫了她」。

除了眾議院情報委員會，還有由司法部特別檢察官穆勒領導的團隊以及聯邦參議院情報委員會各自針對「通俄門」的調查尚在進行中。