與川普「議」見不合 提勒森丟官不意外

2018-03-14

〔國際新聞中心／綜合報導〕出任美國國務卿甫滿一年，能源大廠艾克森美孚公司執行長出身的提勒森便遭撤換。提勒森與美國總統川普在北韓核武危機等重大議題上的政策分歧，據悉是他丟官的近因。另外，據稱提勒森曾私下罵川普「白痴」（moron）的傳聞，也讓後者耿耿於懷。

去年下半年，有關提勒森官位不保的傳聞就在華府外交圈甚囂塵上，除「白痴」心結外，據稱川普不滿提勒森對北韓問題的處理方針，數度批評他試圖與北韓對話，去年十月更推文公開數落提勒森「浪費時間」，在這類重大外交議題上公然「打臉」國務卿，當時外界就臆測川普似在暗示提勒森應下台。

川普八日態度大轉彎，同意與北韓領導人金正恩會談，正訪問非洲的提勒森措手不及，因為他在不到二十四小時前才公開表示，美朝會談還有一段長路，後來也持續強調，川金會仍有許多細節有待商榷。

紐約時報去年爆料，提勒森與國安團隊及內閣官員會面時，曾公開批評川普是「白痴」。儘管提勒森表示「川普很聰明」，但未直接澄清「白痴」報導。對此，川普似乎難以釋懷，在接受「富比世」雜誌專訪時表示，「我認為那是假新聞。但假如他真的那樣說，我想我們得舉行一場智力測驗，而且我現在就可以告訴你誰會贏。」

屢收爛攤子 能源業老將不得歡心

六十六歲的提勒森是服務艾克森石油四十一年的能源業老將，擔任國務卿期間，在海外為堅持「美國優先」路線的川普緩頰，但收拾爛攤子的成效有限。據稱川普曾在不同場合公開否決他的外交方針，他也多次選擇與川普的立場保持距離。提勒森曾與國防部長馬提斯呼籲川普不要退出伊朗核協議，提勒森應對俄羅斯的較強硬做法，同樣不得川普歡心。

美國資深官員表示，提勒森的辱罵傳聞、對北韓不夠強悍，再加上兩人在卡達危機的意見分歧，都加深川普的不滿。提勒森未積極遞補國務院職務空缺，也被川普記上一筆，他的地位甚至不如駐聯合國大使海利（Nikki Haley），海利也曾被視為接替提勒森的熱門人選。