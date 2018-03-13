孟加拉客機墜尼泊爾 至少50死

2018-03-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕尼泊爾十二日發生近三十年來最嚴重的空難！美國孟加拉航空公司（US-Bangla Airlines）一架載有六十七名乘客和四名機組人員的龐巴迪Q400型雙渦輪螺旋槳客機，自孟加拉首都達卡飛往尼泊爾首都加德滿都，降落尼泊爾特里布萬國際機場時，疑似飛機失控，偏離跑道，墜毀在跑道東側的足球場，起火並竄出濃濃黑煙，造成至少五十人喪生，另有二十餘人受傷送醫，多人尚未脫險。

疑飛機降落時失控

墜毀的編號BS211班機機齡十七年。航空公司證實，機上乘客有三十三人為尼泊爾籍，三十二人為孟加拉籍，一人為中國籍，一人為馬爾地夫籍。具體事故原因仍待調查，機場聲明指出，飛機降落時發生失控。當局表示，搜救人員趕往現場後，陸續從飛機殘骸中尋獲至少二十七具遺體，救出二十多名傷者。目擊者透露，事故現場有多具被燒焦的遺體。

事故發生後，特里布萬國際機場一度緊急關閉，取消所有航班起降。一名機場地勤人員表示，消防人員至少耗費十五分鐘撲滅火勢，「那聽起來就像是有炸彈爆炸」。一名機場清潔人員說：「飛機降落的方向完全相反，我一度擔心它撞上另一架飛機，然後飛機駕駛在最後時刻重飛，最後還是觸地墜毀。」有目擊者指出，客機以倒栽蔥的方式墜毀時，機尾瞬間冒出熊熊火勢。

尼泊爾過去發生最嚴重的空難是一九九二年九月，一架巴基斯坦國際航空客機降落特里布萬國際機場時不慎墜毀，造成機上一百六十七人全數罹難。專家指出，對飛行員來說，喜瑪拉雅山脈是降落當地時很大的挑戰。不過，尼泊爾空難的原因與客機維修不良、機師經驗不足、機場管理不善也有關係。尼泊爾近年來頻傳的空難已對該國觀光產業造成衝擊；前年年初，有一架小型飛機撞上山腰，機上二十三人全數罹難。