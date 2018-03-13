10倍音速飛彈 俄國試射成功

2018-03-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕俄羅斯國防部十一日宣布，成功進行高超音速（hypersonic）飛彈「匕首（Kinzhal）」的試射。該型飛彈據稱速度達十倍音速（約一．二萬公里），是俄國總統普廷本月初誇耀的各式先進核武器之一。俄國國防部說，鑑於匕首的雷達標記少、機動性高，堪稱是「無敵」飛彈。美國國防部長馬提斯對此表示質疑，認為普廷聲稱的相關技術是「好幾年後」的事。

俄國塔斯社報導，一架俄國航太部隊的米格三十一戰機在南部軍區起飛，進行「匕首」高精準機載飛彈系統的訓練發射，結果「試射正常，該枚高超音速飛彈擊中測試據點的目標」。俄國國防部指出，今年以來，米格三十一搭載先進的高超音速飛彈已進行兩百五十次飛行，飛航人員也接受各種天候下日間與夜間的飛航訓練。

國防部聲稱，匕首系統旨在摧毀地面與海上目標，其研發是以升級版的米格三十一為基礎，射程超過兩千公里，無須進入敵方的空防區即可發動襲擊。由於米格三十一的精良特質，加上匕首飛彈的雷達標記少、機動性高，因此所向無敵。

對於俄國國防部的說法，美國官員譏為俄國十八日總統大選前的「選舉話術」。普廷一日在國會發表國情咨文時表示，俄國已研發出一款新型核子巡弋飛彈，其「無限」射程可躲避防空系統；俄國也已研發出一種「無敵」飛彈，可以高超音速搭載彈頭。普廷說：「俄國仍擁有全球最龐大的核子實力，但過去沒人聽我們。不過，現在可得聽了。」

美國國防部長馬提斯對此表示質疑，「我沒看到俄國軍力有什麼改變，普廷提到的這些系統，每一種都是好幾年後的事。我沒看到他們正改變軍事平衡。」