泛民敗選 立法會淪橡皮圖章

2018-03-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對這次立法會議員補選，香港「南華早報」指出，從得票率來看，泛民主派明顯退步，親北京的建制派則有成長；泛民派雖保住兩席，但仍算敗選。法國國際廣播電台（ＲＦＩ）更直指，由於建制和泛民目前在地區直選組的議席為十七席對十六席，建制派可繼續「為所欲為」，替北京與港府保駕護航，泛民已無力制衡，意味著立法會將淪為中共統治下的另一枚橡皮圖章。

ＲＦＩ報導，北京當局為「回歸」中國後的香港設計「分組投票」機制，將總數七十席的立法會一分為二，規定議員自行提出的議案，均須地區直選組與功能界別組多數贊成，以確保有效控制。在二○一六、一七年先後有六名泛民派議員因「宣誓無效」而遭撤銷當選資格以及這次補選後，兩組都淪為建制派的囊中物，立法會如同中國全國人民代表大會，不過是中共統治下另一個有名無實的御用「民意機構」。

南早分析，泛民派以往在地方選區的得票率可達過半的五十五％到六十％，但以泛民派候選人姚松炎敗選的九龍西選區為例，建制派候選人此次首度翻盤，以四十九．九％險勝，雙方差距僅一．五％。

香港中文大學政治與行政學系高級導師蔡子強則指出， 中國國家主席習近平去年七月訪問香港，以及他在中共第十九次全國代表大會發表的報告，已傳達北京處理香港問題的關鍵訊息，即致力推動香港融合中國發展，強調對港的「全面管治權」多於「一國兩制」。