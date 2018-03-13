港立法會補選 泛民掉2席

2018-03-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港十一日補選四席立法會議員，開票結果十二日揭曉：在三個地方選區和一個「功能界別（即職業團體）」中，泛民主派和建制派各獲兩席。泛民派支持的「民主黨」候選人區諾軒，在香港島選區以約十三．七萬票當選，比建制派候選人多出近一萬票。泛民政黨「新民主同盟」的范國威，則在「六搶一」的新界東選區，以約十八．三萬票勝出，比建制派候選人多出近三萬票。

泛民派區諾軒、范國威當選

然而，由於補選的四席原先均為泛民派所有，因此外界認為泛民派只是小勝，甚至是稍微不利。立法會議席分為地區直選組與功能界別組（各佔卅五席），在二○一六、一七年，泛民派新科議員因「宣誓風波（俗稱ＤＱ事件）」而遭法院撤銷當選資格後，泛民派即喪失在地區直選組擁有的過半席次。此次補選後，泛民派仍無法奪回分組投票的否決權，讓建制派持續保有兩組的席次優勢。

由於選情冷颼颼，儘管投票時間長達十五個小時，整體投票率仍僅約四十三％。十一日補選的功能界別「建築、測量、都市規劃及園境（即景觀設計）界」為兩人對決，最後由具有中國人民政治協商會議全國委員會香港地區委員身分的謝偉銓當選，該席也重回建制派手中。

由於建制派向來在功能界別占優勢，故九龍西選區的得失對泛民派至關重要，泛民派支持的姚松炎最終飲恨，爆冷敗給建制派政黨「民主建港協進聯盟」的鄭泳舜。

此次補選的合格選民約二一○萬人，但僅約九十．四萬人參與投票，投票率遠不及一六年全面改選時創新高的五十八％。香港媒體報導，可能與中國正舉行全國人民代表大會和政治協商會議全國委員會「兩會」導致媒體報導不足、ＤＱ事件令選民對政治充滿無力感、選民的反政府情緒降溫等因素有關。

按規定，立法會議員所提議案與修正案，在地區直選和功能界別均需獲過半數支持才能通過。一六年改選後，泛民派在地區直選席次上，一度以十九席對十六席占優勢，但ＤＱ事件後減為十四席，這次雖回升至十六席，但建制派斬獲一席，泛民派若想扳回劣勢，猶待另兩名遭取消資格的泛民派議員提出的「終極上訴」結果。