特斯拉執行長穆斯克 挖地下隧道計畫修正

2018-03-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）曾於去年宣佈，其旗下「鑽洞公司」（The Boring Company）計畫開鑿地下隧道，以每小時一百三十英里（約合兩百零九公里）速度運送車輛。然而，穆斯克九日推文修正這項計畫，強調將聚焦大眾運輸，將以行人及單車騎士優先。

二○一六年，穆斯克前往洛杉磯國際機場途中遇上交通阻塞，因此產生開挖地下運輸隧道的構想，隨後於同年成立「鑽洞公司」。去年二月，穆斯克先是在他創辦的「太空探索科技公司」（SpaceX）加州豪松市地底挖鑿隧道，因為自家財產不需獲得許可。同年七月，他向加州政府提出申請，允許開鑿從豪松市通往四○五號州際公路的隧道。

與此同時，穆斯克也宣佈，將開挖從紐約至華府的地下隧道，行經賓州與巴爾的摩，預計行程只需二十九分鐘，將採用「超迴路列車」（Hyperloop）科技，若完成將是世界最長隧道。該項計畫已獲華府交通局允許，但僅限指定地區，馬里蘭州則給予有條件的公共設施允許，但上述計畫受到都市及交通計畫人士批評。

穆斯克九日推文表示，「鑽洞公司」計畫將做修正，所有隧道將以行人與及單車騎士優先，車輛其後。該計畫仍將運輸車輛，但以個人化大眾運輸的需求為先，因為攸關禮節及公平性，有些無法負擔車輛的人應該優先。

另外，穆斯克也指出，「鑽洞公司」都市迴路系統會有一千個小型車站，尺寸如停車場大小，可無縫交融都市網路。他還上傳模擬影片，顯示未來乘客隨大眾運輸進入地底在隧道中行駛，但未提供興建的確切時間表。

穆斯克紐約至華府的隧道計畫，在開工前仍需許多的官方核准及許可，「鑽洞公司」確實有購買挖洞機械，但多數細節是穆斯克在社群網站上宣佈，況且電動車公司特斯拉才是他的事業重心，目前未知他今次的宣佈對原本計畫有何影響。美國總統女婿庫希納掌管的白宮美國創新辦公室已表支持。