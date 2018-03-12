印度聯手法國 護印度洋航行自由

2018-03-12

〔編譯魏國金／綜合報導〕為抗衡中國逐漸增強的區域影響力，法國總統馬克宏十日與印度總理莫迪簽署印度洋安全協定，將兩國的防衛合作推升到新高點。在簽署該協定前，兩國也達成國防、太空與乾淨能源領域的合作協議。莫迪表示：「從地面到天空，沒有印法不合作的主題。」

開放海軍基地 供對方軍艦使用

九日抵達新德里的馬克宏指出：「兩國的防衛合作現在具有新的重要性。我們的安全與世界穩定有很大部分關鍵在印度洋。如同太平洋，印度洋不能成為霸權之地。」他顯然意指在太平洋行徑日漸獨斷的中國。站在一旁的莫迪也說：「印法兩國深信，為了世界和平、進步與繁榮，印度洋將扮演非常重要的角色。」根據兩人簽署的協定，兩國將開放海軍基地，供對方軍艦使用，而為了確保印度洋的航行自由，兩國的航太機構將合作偵察、辨識與監控往來船隻。

印度核安全專家辛赫（Shivani Singh）指出，印法是具有戰略自主文化的印度洋強權；法國的專屬經濟海域面積全球最大，其中二十四％位於印度洋。法國在印度洋擁有留尼旺島、馬約特島以及法屬南部暨南極領地，三地的法國公民近一百萬人。此外，法國在非洲東部的吉布地與阿拉伯聯合大公國設有軍事基地，賦予法國防衛該區的主權、人口與經濟理由。

中國在吉布地設海軍基地引發擔憂

莫迪與馬克宏尤其對於中國去年藉由在吉布地設立海軍基地，將軍事實力擴展到印度洋感到憂心。此外，北京推動的「一帶一路」涉及許多印度洋的亞非國家。中國在巴基斯坦緊鄰印度洋的瓜達爾建立港口，租用斯里蘭卡漢班托塔港九十九年，並買下馬爾地夫多個小島，均使印度高度警戒。印度已加強其在印度洋東部巽他海峽及波斯灣的巡邏任務，並提升在緬甸外海安達曼 － 尼科巴群島周邊的偵察能力，中國軍艦與潛艦也逐漸在該海域巡邏。

不過，部分專家質疑莫迪對中國的回應。巴黎第八大學地緣政治學院亞太專家梅薩德指出，就區域層面而言，莫迪政府並未提出取代「一帶一路」的有力方案，而且印度的金融與管理實力遜於中國。新德里政治研究中心教授齊蘭尼說，中國目前雖仍無法在印度的海上戰略後院取代印度，但中國日益增強，不久局勢將對印度不利。