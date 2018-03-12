香港立法會補選4席 投票率低迷

2018-03-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港十一日舉行立法會議員補選，填補二○一六、一七年先後因所謂「宣誓風波」而遭撤銷議員資格的四個議席空缺，泛民主派推出區諾軒、姚松炎、范國威和司馬文等人參選。投票截止後，建制派「香港研究協會」估計，區、姚勝選「機會很大」，范與建制派候選人鄧家彪則選情膠著。截至晚間七點半，投票率還不到卅四％，預料開票結果十二日才能出爐。

議員遭撤銷資格 令選民備感無力

這次補選自上午七點半開始投票，晚間十點半截止，合格選民約二一○萬人。網路媒體「香港01」報導，學者分析，補選投票率一向較低，又多次重演候選人、議員遭撤銷資格事件，令選民備感無力，預料選情冷清將對積極動員的建制派有利。由於選舉結果攸關泛民派今後能否阻擋建制派所提的議案，故可謂寸土必爭；若建制派未能趁機有所斬獲，可能不利其替港府力推的法案護航。

此次地方選區以「新界東」選情最為激烈，共六人角逐；「九龍西」共三名候選人，「香港島」有四人參選，「建築、測量、都市規劃及園境（即景觀設計）界」功能界別（即職業團體）則為兩人對決。主張「民主自決」的「香港眾志」成員周庭遭剝奪參選資格，被認為有助泛民派博得同情票；選戰期間還傳出建制派「民建聯」候選人鄭泳舜疑似賄選買票。

立法會議員共七十席，半數為普選的「地區直選」組別，半數為由公司、團體或專業人士選出的「功能界別」組別。按規定，議員的提案必須在兩個組別均過半，才能通過。另外，修改「香港基本法」等重要議案，則需全體三分之二通過，但宣誓風波導致泛民派折損六席，失去過半優勢，喪失對議案的否決權，這也是一九九八年以來，泛民派首度面臨的艱困形勢。

「青年新政」的梁頌恆、游蕙禎，以及羅冠聰、劉小麗、梁國雄、姚松炎四人，在當選立法會議員宣誓就職時，梁、游兩人因稱中國為「支那」，並展示寫有「香港非中國」的藍色英文布條而引發爭議，中國全國人民代表大會常委會主動釋法，香港法院最後據此裁定兩人議員資格無效。

隔年，羅冠聰等四人亦被裁定宣誓無效，遭剝奪當選資格。這場宣誓風波在香港俗稱「ＤＱ（即取消資格之意）事件」。由於梁國雄、劉小麗為此提出「終極上訴」，故港府此次僅先補選四席。