日311大地震7週年 7萬人仍有家歸不得

2018-03-12

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕超過兩萬人罹難的日本東北大地震十一日屆滿七週年，日本政府下午在東京國立劇場舉行追悼儀式，在地震發生的下午二時四十六分為罹難者默哀一分鐘。日本首相安倍晉三在致詞時表示，七年的歲月過去，儘管災後重建逐步邁進，但迄今仍有超過七萬人過著避難生活，政府將持續給予支援。

官方發佈的統計數據顯示，截至九日，震災死亡人數為一五八九五人，失蹤二五三九人，至去年九月底在疏散生活中因健康狀況惡化等震災相關死亡人數達三六四七人。 三一一大地震發生後，最多時期有四十七萬人疏散避難，由於重建速度緩慢，目前仍有七萬三千多人仍過著避難生活。

日本政府舉行的追悼儀式，由安倍、皇室秋篠宮夫婦先後致詞，接著由眾議院議長大島理森、參議院議長伊達忠一、最高裁判所長官大谷直人，以及來自岩手縣、宮城縣、福島縣等三名罹難者家屬代表致詞，場面莊嚴肅穆。

宮城縣罹難者家屬代表小野寺秀俊，在震災中失去雙親。他表示，七年來自己的女兒結婚了，而且剛好生下一男一女兩名孫子，他覺得好像父母來投胎，未來他們仍將和宮城大自然共存，並珍惜每一天，向前邁進。

我駐日代表謝長廷出席追悼並獻花

安倍在致詞時，也感謝各國及地區出席代表自震災發生以來給予的熱忱支持。我國駐日代表謝長廷也受邀出席追悼儀式，他與各界代表依序上台獻花，向罹難者表達哀悼。台灣代表自震災第二年起被唱名上台獻花，引發中國反彈，二○一三年起至去年一直拒絕出席追悼會。據了解，今年的司儀並未按慣例一一唱名，在日中關係增溫之際，此舉是否旨在避免刺激中國，也引發各方揣測。