「讓美國繼續偉大！」 川普拚連任 口號搶先註冊

2018-03-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普十日在賓州的造勢場合上，宣布他二○二○年的連任競選口號「讓美國繼續偉大！」（Keep America Great！）取代上次的競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），同時聲稱最想碰上的競選對手，是美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）。

最期待歐普拉當對手

川普在匹茲堡月亮鎮造勢時聲稱，兩年後選戰開跑時，他的競選口號將是「讓美國繼續偉大，加上驚嘆號」，因為舊口號已經過時。早在去年一月，川普便告訴《華盛頓郵報》，他決定以「讓美國繼續偉大」做為連任口號，並已吩咐律師註冊兩種版本，一種有驚嘆號，另一種沒有。

另外，川普也宣稱，他最想與歐普拉競選總統，該場選戰「會是她的痛苦經驗」。他樂見歐普拉勝出，但他知道她的弱點，將予以擊敗。今年一月金球獎頒獎典禮中，歐普拉曾發表激勵人心的演說，隨後關於她角逐下屆美國總統的傳言一度甚囂塵上，但她後來公開宣布自己無意參選。

川普此行旨在為共和黨候選人薩柯恩（Rick Saccone）站台。賓州第十八選區將於十三日舉行聯邦眾議員補選，薩柯恩將對決民主黨候選人藍姆（Conor Lamb）。川普二○一六年在賓州擊敗民主黨總統選候人希拉蕊．柯林頓。民調顯示，兩黨選情膠著，此役被視為十一月期中選舉的前哨戰。

因此，川普一月起便為薩柯恩背書，共和黨外圍團體已斥資逾一千萬美元予以支持。川普在造勢時戲稱：「我個人喜愛薩柯恩。我認為他很帥」、「藍姆也很好看，但我比他更好看。他只比我年輕一點。」

稱應考慮對毒販執行死刑

川普也提到將對進口鋼鐵和鋁材，分別課以二十五％和十％的高關稅。分析指出，賓州是美國的鋼鐵重鎮，川普釋出這項訊息，旨在捍衛賓州眾議員席位。川普還稱讚其他國家對毒販實行死刑及終身監禁，強調美國也應考慮類似刑罰，並誇耀自己在南韓平昌冬季奧運會扮演的角色，暫時降低北韓核武威脅。

  • 美國總統川普十日在賓州匹茲堡為共和黨聯邦眾議員候選人薩柯恩造勢。（美聯社）

    美國總統川普十日在賓州匹茲堡為共和黨聯邦眾議員候選人薩柯恩造勢。（美聯社）

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