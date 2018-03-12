「讓美國繼續偉大！」 川普拚連任 口號搶先註冊

2018-03-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普十日在賓州的造勢場合上，宣布他二○二○年的連任競選口號「讓美國繼續偉大！」（Keep America Great！）取代上次的競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），同時聲稱最想碰上的競選對手，是美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）。

最期待歐普拉當對手

川普在匹茲堡月亮鎮造勢時聲稱，兩年後選戰開跑時，他的競選口號將是「讓美國繼續偉大，加上驚嘆號」，因為舊口號已經過時。早在去年一月，川普便告訴《華盛頓郵報》，他決定以「讓美國繼續偉大」做為連任口號，並已吩咐律師註冊兩種版本，一種有驚嘆號，另一種沒有。

另外，川普也宣稱，他最想與歐普拉競選總統，該場選戰「會是她的痛苦經驗」。他樂見歐普拉勝出，但他知道她的弱點，將予以擊敗。今年一月金球獎頒獎典禮中，歐普拉曾發表激勵人心的演說，隨後關於她角逐下屆美國總統的傳言一度甚囂塵上，但她後來公開宣布自己無意參選。

川普此行旨在為共和黨候選人薩柯恩（Rick Saccone）站台。賓州第十八選區將於十三日舉行聯邦眾議員補選，薩柯恩將對決民主黨候選人藍姆（Conor Lamb）。川普二○一六年在賓州擊敗民主黨總統選候人希拉蕊．柯林頓。民調顯示，兩黨選情膠著，此役被視為十一月期中選舉的前哨戰。

因此，川普一月起便為薩柯恩背書，共和黨外圍團體已斥資逾一千萬美元予以支持。川普在造勢時戲稱：「我個人喜愛薩柯恩。我認為他很帥」、「藍姆也很好看，但我比他更好看。他只比我年輕一點。」

稱應考慮對毒販執行死刑

川普也提到將對進口鋼鐵和鋁材，分別課以二十五％和十％的高關稅。分析指出，賓州是美國的鋼鐵重鎮，川普釋出這項訊息，旨在捍衛賓州眾議員席位。川普還稱讚其他國家對毒販實行死刑及終身監禁，強調美國也應考慮類似刑罰，並誇耀自己在南韓平昌冬季奧運會扮演的角色，暫時降低北韓核武威脅。