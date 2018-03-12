談川金會 川普：將取得「驚人成就」

2018-03-12

若會談無成果 也可能很快就離席

〔編譯茅毅／綜合報導〕繼南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶八日代替美國總統川普宣布，願接受北韓領袖金正恩邀請，舉行「川金會」以來，外界雖欣見朝鮮半島和平露出曙光，但也認為川普對金正恩讓步太多。對此，川普十日表示，川金會若成真，將取得「驚人成就」，但「誰知道會發生什麼事？我可能很快就離席，也可能坐下來，達成對世人最重大的協議。」

自豪緩解北韓核武威脅

川普在賓州為共和黨聯邦眾議員候選人薩柯恩（Rick Saccone）站台時表示，川金會若看似不可能有所進展，他或許會迅速掉頭而去，但他相信金正恩「想要締造和平」，川普也認為「時候到了」。他並自豪地向支持者說，美朝情勢緊張之際，美國「展現強大實力」，而他舒緩北韓核武威脅的作為，挽救了南韓平昌的冬季奧運會，「當你覺得會遭受核武攻擊時，（冬奧的）門票就有點難賣。」

在川普登上總統專用直升機「陸戰隊一號」飛往賓州助選前，他還向記者表示，「我認為（美國與）北韓的進展會很順利，我們將獲得驚人成就……我們擁有許多支持」，「他們承諾這段時間不會發射飛彈，也正設法非核化，所以這會很棒。」

只花45分 就決定見金正恩

紐約時報報導，川普在白宮橢圓形辦公室，聽取鄭義溶平壤行簡報和金正恩的會談邀請，不過四十五分鐘便當場做成川金會的歷史性決定。川普一直認為，他就是自己最好的顧問，最近更告訴親信，他準備靠直覺行事，減少依賴幕僚，因為他們經常提供「低劣的」建議。

相信北韓會守承諾不搗彈

川普做出前述驚人決定後，九日便與中國國家主席習近平、日本首相安倍晉三通電話。川普十日透過「推特」表示，習近平讚賞他致力以外交方式解決問題，而非「不祥的選項（即動武）」。川普並在推文中補上「中國持續有在幫忙」，安倍也「十分熱心地」支持與北韓對話。川普還推文寫道，去年十一月廿八日以來，北韓就沒射過飛彈，「我相信他們會遵守承諾！」

另外，青瓦台發言人金宜謙十一日表示，上週前往平壤拜會金正恩的鄭義溶與國家情報院院長徐薰，將分別前往中、日兩國，就訪問北韓的經過進行簡報。儘管美朝峰會的確切時間及地點尚未敲定，但一般認為應該會在五月底前舉行。

前美國駐南韓大使、前總統布希政府的國務院亞太事務助理國務卿希爾指出，與北韓政權交涉「很費工夫，坦白說很痛苦」，「前一分鐘你還以為取得協議，下一分鐘就變調」。

前總統柯林頓、歐巴馬任內都曾與平壤交過手的沙摩爾（Gary Samore）認為，由於北韓的回報是金正恩有機會與美國現任總統握手拍照，給予金正恩鞏固政權所需的地位及高度，因此他們「會非常親切、友好，他們無意令川普難堪，會很有禮、恭敬、和善」。

  • 美國總統川普十日在賓州匹茲堡為共和黨聯邦眾議員候選人薩柯恩造勢。（美聯社）

    美國總統川普十日在賓州匹茲堡為共和黨聯邦眾議員候選人薩柯恩造勢。（美聯社）

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