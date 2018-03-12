談川金會 川普：將取得「驚人成就」

2018-03-12

若會談無成果 也可能很快就離席

〔編譯茅毅／綜合報導〕繼南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶八日代替美國總統川普宣布，願接受北韓領袖金正恩邀請，舉行「川金會」以來，外界雖欣見朝鮮半島和平露出曙光，但也認為川普對金正恩讓步太多。對此，川普十日表示，川金會若成真，將取得「驚人成就」，但「誰知道會發生什麼事？我可能很快就離席，也可能坐下來，達成對世人最重大的協議。」

自豪緩解北韓核武威脅

川普在賓州為共和黨聯邦眾議員候選人薩柯恩（Rick Saccone）站台時表示，川金會若看似不可能有所進展，他或許會迅速掉頭而去，但他相信金正恩「想要締造和平」，川普也認為「時候到了」。他並自豪地向支持者說，美朝情勢緊張之際，美國「展現強大實力」，而他舒緩北韓核武威脅的作為，挽救了南韓平昌的冬季奧運會，「當你覺得會遭受核武攻擊時，（冬奧的）門票就有點難賣。」

在川普登上總統專用直升機「陸戰隊一號」飛往賓州助選前，他還向記者表示，「我認為（美國與）北韓的進展會很順利，我們將獲得驚人成就……我們擁有許多支持」，「他們承諾這段時間不會發射飛彈，也正設法非核化，所以這會很棒。」

只花45分 就決定見金正恩

紐約時報報導，川普在白宮橢圓形辦公室，聽取鄭義溶平壤行簡報和金正恩的會談邀請，不過四十五分鐘便當場做成川金會的歷史性決定。川普一直認為，他就是自己最好的顧問，最近更告訴親信，他準備靠直覺行事，減少依賴幕僚，因為他們經常提供「低劣的」建議。

相信北韓會守承諾不搗彈

川普做出前述驚人決定後，九日便與中國國家主席習近平、日本首相安倍晉三通電話。川普十日透過「推特」表示，習近平讚賞他致力以外交方式解決問題，而非「不祥的選項（即動武）」。川普並在推文中補上「中國持續有在幫忙」，安倍也「十分熱心地」支持與北韓對話。川普還推文寫道，去年十一月廿八日以來，北韓就沒射過飛彈，「我相信他們會遵守承諾！」

另外，青瓦台發言人金宜謙十一日表示，上週前往平壤拜會金正恩的鄭義溶與國家情報院院長徐薰，將分別前往中、日兩國，就訪問北韓的經過進行簡報。儘管美朝峰會的確切時間及地點尚未敲定，但一般認為應該會在五月底前舉行。

前美國駐南韓大使、前總統布希政府的國務院亞太事務助理國務卿希爾指出，與北韓政權交涉「很費工夫，坦白說很痛苦」，「前一分鐘你還以為取得協議，下一分鐘就變調」。

前總統柯林頓、歐巴馬任內都曾與平壤交過手的沙摩爾（Gary Samore）認為，由於北韓的回報是金正恩有機會與美國現任總統握手拍照，給予金正恩鞏固政權所需的地位及高度，因此他們「會非常親切、友好，他們無意令川普難堪，會很有禮、恭敬、和善」。