佛州槍管新法 擁槍團體告侵權

2018-03-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國佛羅里達州公立麥嬌莉．史東曼．道格拉斯中學上月十四日爆發十七死槍擊案，罹難人數破美國中學濫射案紀錄。不敵該校學生及被害者家屬力促，長期贊成民眾有權持槍的共和黨籍州長史考特九日終於為佛州議會七日破天荒表決通過的槍枝管制法案簽署背書，踏出改革的第一步。但勢力龐大的擁槍團體「全國步槍協會」（ＮＲＡ）馬上提告，指控憲法權利受到侵犯。

佛州議會已由挺擁槍權利的共和黨把持廿年，此法如今過關難能可貴；尤其史考特還是ＮＲＡ一員，這回竟在「個人權利」與「公共安全需求」間求取平衡，還自稱希望成為帶動全國一起進步的典範。不過，新法並未納入道格拉斯中學學生要求的禁止販售攻擊性武器。

新法將購買步槍年齡下限從十八歲提高至廿一歲，讓多數長槍一併適用目前購買手槍規定的三天強制等待期，禁裝可讓半自動武器進化為全自動的撞火槍托，並為心理健康工作設置上億美元預防性經費。新法還允許學校職員佩槍，只要他們在民選的警長和各學校董事會點頭後，接受背景審查及一三二小時的執法訓練，就能合法佩槍。史考特先前已表態不支持這項志願性質的「保衛計畫」。

不堪自家人紛紛背棄，「全國步槍協會」（ＮＲＡ）馬上提告，自稱憲法保障的十八至廿歲民眾擁槍權利已受侵犯。它主張找出不讓槍枝流入無權購買者手中的解決方案才是王道，因上月十四日血案的十九歲槍手克魯茲犯案前早有預警，當局卻不斷忽略相關訊息，如今竟「為了一個瘋子的犯罪行為，懲罰守法的持槍者」。