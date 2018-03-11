製藥哥詐欺判７年 全美叫好

2018-03-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾因哄抬藥價及個人爭議言行，而被冠上「全美最痛恨的人」稱號的美國前藥廠大亨史克瑞里（Martin Shkreli），九日因詐欺投資人被判刑七年。雖然罪名與其「臭名」無關，但見到他終受法律制裁，許多民眾說真是大快人心。

史克瑞里曾是避險基金經理人，二○一五年擔任圖靈藥廠執行長時，買下弓蟲病用藥「達拉匹林（Daraprim）」製藥權，隨即調高藥品售價五十五倍，從每顆十三．五美元（約四百台幣）漲至七五○美元（逾二萬二千台幣）。由於弓蟲病對愛滋病或免疫系統患者具致命性，史克瑞里罔顧病人權益，引發強烈抨擊。

不僅如此，人稱「製藥哥（Pharma bro）」的史克瑞里，一五年十二月涉及證券詐欺一度遭逮捕後，目中無人的態度依舊，不僅嘲笑檢察官、在「推特」騷擾女記者、當面奚落前總統候選人希拉蕊應退選，還在國會藥價聽證會上，惹惱國會議員，事後又推文嘲弄議員「低能」。

史克瑞里去年八月被依兩項證券詐欺罪，及一項陰謀證券詐欺罪被定罪，繳付大筆保釋金獲釋後，還發文「感謝眾人支持」。但不到一個月，史克瑞里又因懸賞五千美元，要求拔一縷希拉蕊的頭髮，被法官視為利誘鼓勵攻擊，而裁定取消保釋。

律師坦言，史克瑞里的行徑使辯護更加困難，導致他「有時也想當面打史克瑞里一拳」，惟律師仍強調，史克瑞里就像現今的小孩一樣，「不了解自己寫了什麼，就先按下送出鍵」。然而，檢察官指出，史克瑞里毫無悔意，故求處十五年徒刑。

在考量史克瑞里判刑前首度承認犯錯，以及被逮前的慈善捐款紀錄，法官九日判處史克瑞里七年徒刑，及罰款七萬五千美元，並強調判決與其私人行徑無關。已是「過街老鼠」的史克瑞里，則在法庭聲淚俱下，承認過錯，並向受害投資人道歉。