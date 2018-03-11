高堤防海嘯 日漁民嘆坐牢

2018-03-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕二○一一年三月十一日東日本大地震引發大海嘯，造成日本東北地方生命財產嚴重損失，尤其是濱太平洋縣份的沿海地帶，七年來當地持續進行災後重建工作。由於日本地震頻繁，減災防災作業也不間斷，例如興建巨大防波堤，路透報導，三一一迄今建造的防波堤，總長達約三九五公里，斥資一．三五兆日圓（約三七四一億台幣），彷彿「濱海長城」，蔚為奇觀，惟此舉也在當地引發爭議，部分居民認為，防波堤加高雖多了幾分保障，卻同時影響地方上觀光、水產養殖業與居民世代以來的親水生活。

日本東北地方濱太平洋的有青森、岩手、宮城及福島縣，三一一時席捲而來的海嘯，其高度在日本部分地區竟達卅公尺，地震和海嘯在全日本共釀一．八萬死，並造成福島核電廠發生爐心熔毀。據路透和日本媒體報導，當時曾遭遇海嘯襲擊，並受到毀滅性破壞的岩手縣陸前高田市，就因此新建一座高十二．五公尺的混凝土防波堤，取代當時遭海嘯吞沒的四公尺高防波堤。同縣宮古市的田老地區，更出現一座十四．七公尺高的巨型防波堤。

面對破壞力驚人的大海嘯，一般因應之道就是加高堤防、嚴陣以待，三一一後，災區部分濱海城鎮的水岸平地地區就禁建，並將居民遷往高處安置，陸前高田市等地則會在蓋新建築物時墊高地基。橫濱「港灣空港技術研究所」研究員河合弘泰提到，防波堤的功用在於停止海嘯行進，不讓它淹沒陸地，即便海嘯比堤防高，仍有助延遲洪水氾濫的速度，同時爭取寶貴的撤離時間。

不過，這些高堤也改變了災區面貌，陸前高田市漁民藤田篤志（譯音）就對路透說，「感覺自己身處牢獄，但我們又沒做壞事」，三一一時的大海嘯攪動海底、翻動了沉積物，有利當地牡蠣養殖業，新的巨型防波堤恐阻礙來自陸地的天然水流，影響產量。

時間一久，有些原先樂見新建這些堤防的居民也出現雜音，認為當初計畫時未獲當局充分徵詢，宮城縣氣仙沼市一座新防波堤甚至特別開了窗戶，有居民認為這種設計「很蠢」，而重建經費用在堤防上，也代表他們當時遭毀損的房舍難以獲得當局補助。有人則擔心觀光旅遊收入因此減少，防波堤令人難以親近沿海美景。觀光客飯島麗子（譯音）感嘆，五十年前曾帶孩子沿附近美麗的大海及海灣開車兜風，「如今卻已無往日痕跡」。

  • 岩手縣宮古市一處港口的新堤防，堤防上還有類似窗戶的設計。（路透）

    岩手縣宮古市一處港口的新堤防，堤防上還有類似窗戶的設計。（路透）

  • 一輛公車正行經岩手縣下閉伊郡山田町沿海一排又高又長的新防波堤。（路透）

    一輛公車正行經岩手縣下閉伊郡山田町沿海一排又高又長的新防波堤。（路透）

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