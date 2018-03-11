高堤防海嘯 日漁民嘆坐牢

2018-03-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕二○一一年三月十一日東日本大地震引發大海嘯，造成日本東北地方生命財產嚴重損失，尤其是濱太平洋縣份的沿海地帶，七年來當地持續進行災後重建工作。由於日本地震頻繁，減災防災作業也不間斷，例如興建巨大防波堤，路透報導，三一一迄今建造的防波堤，總長達約三九五公里，斥資一．三五兆日圓（約三七四一億台幣），彷彿「濱海長城」，蔚為奇觀，惟此舉也在當地引發爭議，部分居民認為，防波堤加高雖多了幾分保障，卻同時影響地方上觀光、水產養殖業與居民世代以來的親水生活。

日本東北地方濱太平洋的有青森、岩手、宮城及福島縣，三一一時席捲而來的海嘯，其高度在日本部分地區竟達卅公尺，地震和海嘯在全日本共釀一．八萬死，並造成福島核電廠發生爐心熔毀。據路透和日本媒體報導，當時曾遭遇海嘯襲擊，並受到毀滅性破壞的岩手縣陸前高田市，就因此新建一座高十二．五公尺的混凝土防波堤，取代當時遭海嘯吞沒的四公尺高防波堤。同縣宮古市的田老地區，更出現一座十四．七公尺高的巨型防波堤。

面對破壞力驚人的大海嘯，一般因應之道就是加高堤防、嚴陣以待，三一一後，災區部分濱海城鎮的水岸平地地區就禁建，並將居民遷往高處安置，陸前高田市等地則會在蓋新建築物時墊高地基。橫濱「港灣空港技術研究所」研究員河合弘泰提到，防波堤的功用在於停止海嘯行進，不讓它淹沒陸地，即便海嘯比堤防高，仍有助延遲洪水氾濫的速度，同時爭取寶貴的撤離時間。

不過，這些高堤也改變了災區面貌，陸前高田市漁民藤田篤志（譯音）就對路透說，「感覺自己身處牢獄，但我們又沒做壞事」，三一一時的大海嘯攪動海底、翻動了沉積物，有利當地牡蠣養殖業，新的巨型防波堤恐阻礙來自陸地的天然水流，影響產量。

時間一久，有些原先樂見新建這些堤防的居民也出現雜音，認為當初計畫時未獲當局充分徵詢，宮城縣氣仙沼市一座新防波堤甚至特別開了窗戶，有居民認為這種設計「很蠢」，而重建經費用在堤防上，也代表他們當時遭毀損的房舍難以獲得當局補助。有人則擔心觀光旅遊收入因此減少，防波堤令人難以親近沿海美景。觀光客飯島麗子（譯音）感嘆，五十年前曾帶孩子沿附近美麗的大海及海灣開車兜風，「如今卻已無往日痕跡」。