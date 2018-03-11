川普1111大閱兵 少了坦克添光

2018-03-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年七月十四日受邀出席法國國慶閱兵式後，備受震撼的美國總統川普念念不忘，上月指示五角大廈比照辦理，美國國防部九日宣告於今年十一月十一日退伍軍人節舉行。不過，由於擔心坦克等重型裝甲車輛壓壞華府馬路，年底大閱兵確定將無坦克加持，而是以空軍壓軸，與川普嚮往的法國規格恐仍難以匹敵。

否認看齊北韓 強調表彰老兵貢獻

五角大廈八日呈交參謀長聯席會議主席（ＪＣＳ）的備忘錄，清楚描繪出川普夢想藍圖。整場活動將由ＪＣＳ規劃，美國北方司令部負責執行。目前已知將與年度退伍軍人節遊行結合，表彰獨立戰爭以來逾兩世紀的各代老兵對美國所作貢獻，以強調「自由的代價」，並擺脫外界指閱兵有向北韓等極權國家看齊的嫌疑。

遊行路線則由美國白宮延伸到國會大廈，將近一．六公里，由美國史上第一位未曾擔任過任何軍職的三軍統帥川普等在終點檢閱，退休老兵及美國最高軍事榮銜「榮譽勳章」得主們受邀出席與他一同觀禮，退役女兵將是一大焦點。

儘管確定無緣體驗每輛重達六十五公噸的M1A2艾布蘭（Abrams）主力戰車壓境的威力，但屆時仍會有輪型軍用車輛參與閱兵，民眾也能見識身著獨立戰爭期間大陸軍制服出席各禮賓、慶祝活動的老衛隊鼓樂隊（Old Guard Fife and Drum Corps）風采，遊行尾聲還能感受包括老飛機與各式現役軍機在頂上繞行的氣勢；但因一切還在規劃階段，無法公告展示武器清單。

至於閱兵預算，美國不像北韓、俄羅斯，沒有太多經驗，上月粗估得花一千至三千萬美元。川普當時雖告訴美國福斯新聞頻道，「合理」才會辦；但他相信整場活動有助提振美國士氣，尤其「將軍們會愛這檔事」，「我也是」。

不過，川普前年選戰期間曾多次恥笑退伍軍人，包括譏諷十年前代表共和黨角逐美國白宮寶座的聯邦參議員麥肯，稱他於越戰被俘虜才從「魯蛇」（loser）變英雄；甚至收受支持者過去出征負傷回國後領到的表揚獎章，還說「我一直想要一枚紫心勳章，這樣容易多了。」而根據美國《紐約時報》當時查證，年輕時健壯如牛的他，曾五度成功「閃兵」，當事人儘管自圓其說卻一直兜不攏離奇經歷；等到成功當上總統，才不斷討好美軍，於白宮與內閣重用不少高階將領。