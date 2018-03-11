中國網民：平壤把北京徹底踢開了

2018-03-11

官媒消毒 稱沒有被邊緣化

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕五月「川金會」對東亞局勢投下震撼彈，南韓現已取代中國過去的角色，擔任美國與北韓之間的傳話者及調停者，未來在朝鮮半島無核化議題上，「中國恐面臨被邊緣化危險」的輿論甚囂塵上；對此，中國官媒環球時報、人民日報紛紛出面消毒，宣稱中國對於促成「川金會」發揮關鍵作用，還說美國總統川普主動致電並讚揚國家主席習近平，因此不必有中方「被邊緣化」或擔心北韓「投靠美國」的想法。

中國新浪微博已有網友合成金正恩和川普的人像照片並將其命名為「終於，沒有中間商賺差價」，用來暗諷中國政府，在美國與北韓之間已無利可圖；亦有網友直指「北韓把中國徹底踢開了」。儘管中國對北韓提供援助數十年、雙方貿易往來密切，但兩國關係近年急轉直下，金正恩自二○一一年掌權後從未出訪中國，去年中國積極配合聯合國經濟制裁北韓之際，金正恩更是直接拒見中國特使。

網民暗諷 沒有中間商賺差價

中國國務院參事、中國人民大學教授時殷弘向德國之聲表示，中國去年一年積極參與對北韓的經濟制裁，因此北韓不可能對中國有好感。「川金會」雖和中國一貫主張的原則相符，北韓卻仍對中國懷抱明顯敵意，「中國完全被目前的進程繞開」，「要中國現在很開心是不可能的。中國已經感到自己付出了很多，但是得到的甚少」。

中國時事評論員鄧聿文向英國廣播公司表示，中國目前地位尷尬，一方面配合美國制裁北韓，一方面對北韓進行人道主義援助以避免北韓出現動盪，使得自己兩邊不討好。鄧聿文指出，美國和北韓背著中國，拿中國做交易，不能說沒有一點可能；但鑒於北韓與美國的信任赤字由來已久，兩國間的安全承諾必須引入「外部擔保」，「擔保人」目前來看只可能是中國、俄羅斯。