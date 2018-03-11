中國網民：平壤把北京徹底踢開了

2018-03-11

官媒消毒 稱沒有被邊緣化

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕五月「川金會」對東亞局勢投下震撼彈，南韓現已取代中國過去的角色，擔任美國與北韓之間的傳話者及調停者，未來在朝鮮半島無核化議題上，「中國恐面臨被邊緣化危險」的輿論甚囂塵上；對此，中國官媒環球時報、人民日報紛紛出面消毒，宣稱中國對於促成「川金會」發揮關鍵作用，還說美國總統川普主動致電並讚揚國家主席習近平，因此不必有中方「被邊緣化」或擔心北韓「投靠美國」的想法。

中國新浪微博已有網友合成金正恩和川普的人像照片並將其命名為「終於，沒有中間商賺差價」，用來暗諷中國政府，在美國與北韓之間已無利可圖；亦有網友直指「北韓把中國徹底踢開了」。儘管中國對北韓提供援助數十年、雙方貿易往來密切，但兩國關係近年急轉直下，金正恩自二○一一年掌權後從未出訪中國，去年中國積極配合聯合國經濟制裁北韓之際，金正恩更是直接拒見中國特使。

網民暗諷 沒有中間商賺差價

中國國務院參事、中國人民大學教授時殷弘向德國之聲表示，中國去年一年積極參與對北韓的經濟制裁，因此北韓不可能對中國有好感。「川金會」雖和中國一貫主張的原則相符，北韓卻仍對中國懷抱明顯敵意，「中國完全被目前的進程繞開」，「要中國現在很開心是不可能的。中國已經感到自己付出了很多，但是得到的甚少」。

中國時事評論員鄧聿文向英國廣播公司表示，中國目前地位尷尬，一方面配合美國制裁北韓，一方面對北韓進行人道主義援助以避免北韓出現動盪，使得自己兩邊不討好。鄧聿文指出，美國和北韓背著中國，拿中國做交易，不能說沒有一點可能；但鑒於北韓與美國的信任赤字由來已久，兩國間的安全承諾必須引入「外部擔保」，「擔保人」目前來看只可能是中國、俄羅斯。

  • 五月「川金會」對東亞局勢投下震撼彈，「中國恐面臨被邊緣化危險」的輿論甚囂塵上。圖為一面中國五星旗飄揚在連接中國遼寧省丹東市與北韓新義州市的「中朝友誼橋」橋頭。（美聯社檔案照）

    五月「川金會」對東亞局勢投下震撼彈，「中國恐面臨被邊緣化危險」的輿論甚囂塵上。圖為一面中國五星旗飄揚在連接中國遼寧省丹東市與北韓新義州市的「中朝友誼橋」橋頭。（美聯社檔案照）

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