局勢舒緩 美韓軍演料不會有航艦

2018-03-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國與南韓代號「關鍵決斷」和「鷂鷹」的聯合軍演預定三、四月間舉行，但傳出規模可能縮小。南韓統一部長趙明均十日在「韓國放送公社（ＫＢＳ）」節目中提到，隨著兩韓關係的進展，美韓可能在磋商後調整聯合演習；南韓「朝鮮日報」九日亦報導，國防部長宋永武對美國太平洋艦隊司令表示，航空母艦、戰略轟炸機、匿蹤戰機等美軍先進武器，「不來（參演）也沒關係」。

最新衛星照片 曝北韓製造核彈原料

ＫＢＳ引述高階軍事官員的話報導，例行軍演將在十八日平昌冬帕奧閉幕後開始、四月底兩韓峰會前結束，平壤長久以來均視之為挑釁及準備入侵。據南韓軍方預測，今年關、鷂兩場實彈及電腦兵推演習，美軍航艦打擊群很可能不參演，像卡爾文森號正部署在南海，第七艦隊的「雷根號」尚在日本橫須賀軍港維修中，需時數月之久。

朝鮮日報更報導，具戰略嚇阻意義的美軍核潛艦部分，宋永武明確對美太平洋艦隊司令提出「克制出動」的要求，故這次參加的可能性較小，另外B-1B、B-52、B-2戰略轟炸機「三劍客」是否投入，同樣備受關注。

惟在朝鮮半島緊張情勢乍見舒緩之際，紐約時報報導，金正恩疑似玩兩手策略，據美國約翰霍普金斯大學網站「北緯卅八度（38 North）」一份報告，從上月十七日、廿五日所攝的衛星照片看來，北韓平安北道寧邊郡核設施裡原先似已停止運作的反應爐，冒出了羽狀蒸氣，近處並可見融化的河冰，這些線索皆指向反應爐再次運作，製造核彈所需的武器級鈽。