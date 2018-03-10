歐巴馬伉儷 將在「網飛」開節目

2018-03-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕懷念美國民主黨籍前總統歐巴馬與前第一夫人蜜雪兒風采的民眾有福了！根據美國《紐約時報》九日報導，網路隨選串流影片公司「網飛（Netflix）」正與去年一月已卸任但備受愛戴的這對賢伉儷洽談，兩人魅力有望透過專為他們開播的獨家新節目持續放送。

「網飛」目前共有一．一八億人訂閱，今年節目預算高達八十億美元，希望以豐富內容留住用戶；自製紀錄片《伊卡洛斯》四日獲奧斯卡獎肯定後，身價進一步水漲船高。下台後低調住在華府的歐巴馬，則早已習慣以非官方管道與百姓接觸，推特跟隨者超過一億，臉書粉絲專頁也有五千五百萬人按讚；新節目若真開播，亮眼收視已可預期。

旗下也有串流服務的科技公司「蘋果」與「亞馬遜」高層，據傳也有興趣與歐巴馬合開新節目。

至於前總統與前第一夫人的主持身價，目前不明。但歐巴馬一場演說價碼高達數十萬美元，夫婦倆卸任後正各自著手的回憶錄，也據傳帶來超過六千萬美元進帳。再從「網飛」最近拿五年三億合約從「二十一世紀福斯」挖來炙手可熱的美國影視編劇、導演暨製作人墨菲（Ryan Murphy）這點來看，雖歐巴馬夫婦算媒體業新手，但可當交易談判指標。

不過，雙方目前皆保持低調，不願證實上述消息。然而，歐巴馬的資深顧問舒茲（Eric Schultz）告訴美聯社，目前才將近五十五歲的歐巴馬夫婦「始終深信說故事啟發人心的力量」，「終其一生，他們不斷把試圖改變且正靜悄悄讓世界變得更好的百姓故事搬上檯面」，未來計畫「持續探索幫助他們說出及分享自身故事的新方式」，隱約透露新節目端倪。

至於目前坐在白宮的美國總統川普等共和黨人，根據紐時所知，他們並非歐巴馬新節目主要預設的話題主角。