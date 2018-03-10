選民無奈 香港立法會補選冷清

2018-03-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港立法會十一日將針對前年當選但因被指控未忠誠宣誓效忠中國而失去議員資格的羅冠聰、游蕙禎、梁頌恆和姚松炎等四人議席遺缺進行補選，候選人共十五位；不過香港社會因中國政府勢力深入控制當地的憂慮日深，街頭不見活絡選戰氣氛，反映港人對政治的冷感無奈。二○一四年反對中國主導香港特首假普選模式而引領「佔領中環」運動但未果的香港泛民主派，因此疾呼港人以選票反對中國的政治審查，「要求改變，在一切太遲以前」。

羅冠聰、姚松炎為泛民陣營，游蕙禎、梁頌恆則是主張香港獨立的本土派；加上不在十一日補選的泛民梁國雄、劉小麗議席遺缺，六人前年所獲選民基礎，多達十八萬人。其中，一四年佔中運動後由學界轉戰政界的姚松炎十一日再度披上戰袍，矢言重回立法會，備受各界矚目。

不過，就算到了選戰倒數時刻，香港街頭仍幾乎不見選舉廣告，電視辯論會也明顯變少，大規模民意調查更付之闕如。民主派最大黨民主黨八日還向廉政公署申訴十三宗作票案，指有心人士過去「一屋多姓」的作票方式已進化，改成一六年多人同姓登記在同一地址下，但戶長完全不認識這些人；它呼籲本次補選選區共逾兩百萬名「真選民」十一日出門投票，對抗近年親中國建制派頻出的作票行徑。

不過，支持泛民的廿歲學生李彼得（Peter Lee ，譯音）坦言，「許多民眾感到無助，且覺得事情不會有所改變，而中央政府最後將控制香港」；但他堅信，「正因如此，我們現在才需要站出來要求改變，在一切變得太遲以前。」他原本屬意投給年僅廿一歲的香港民主派政黨「香港眾志」副秘書長周庭。

不過，周庭前年與羅冠聰等人創黨主張「民主自決」，香港選舉主任一月竟引此指她未真心擁護「基本法」及效忠香港，取消她的參選資格。代周庭出征的香港民主黨前主席區諾軒因此強調，十一日補選為「事實自決」，乃香港「法治（rule of law）」社會是否步入「依法而治（rule by law）」的關鍵一役，期盼在中國共產黨總書記習近平正透過修憲「登基」，以致中國民主短期無望的現況下，仍能為香港核心價值保留一小片淨土。

四年一次的香港立法會選舉，原本是國際社會眼中的香港選舉自由象徵，卻因一六年十月宣誓風波受到撼動。泛民及本土派目前在立法會不敵親中國的建制派勢力，若十一日不能奪回一六年泛民青年破紀錄打下的大片江山，立法會恐將如中國全國人民代表大會般，淪為替當局背書的橡皮圖章。