反習近平連任 中國留學生推海報

2018-03-10

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕本月一日，一張中國國家主席習近平的海報出現在美國加州大學聖地牙哥分校的公佈欄。海報上寫著「不是我的國家主席（#NOTMYPRESIDENT），反對廢除任期限制」，兩天後，海報也張貼在哥倫比亞大學、紐約大學，如今它們擴散到美國、加拿大、澳洲與英國另九所大學。

該海報有中、英文兩種版本，「不是我的國家主席」字樣疊在習近平的臉上，海報左下角寫著「＠StopXiJingPing（阻止習近平），#IDISAGREE，＃我不同意」。

美國學術刊物外交政策（Foreign Policy）指出，該海報是海外中國大學生發起的一項小卻逐漸興起的運動之一，以表達他們反對中共擬修憲廢除國家主席連任限制，以為習無限期掌權鋪路的立場。匿名發起人表示：「過去三十年中國成長背後最重要的驅動力，就是在機制的層面查核黨領導人的權力。一個非民選強人成為實質上的終身獨裁者，絕非我們所願。」

許多中國人將上週中共提議修憲之舉視為背叛，並令人回想起中共前領袖毛澤東造成的浩劫。一九四九年至一九七六年執政的毛嚴厲打擊異己、鎮壓批評，致使他採取災難性的經濟與社會政策時，無人敢違逆，毛死後，中共採取集體領導模式，以免重蹈覆轍。發起人說：「我們認為應更加關注修憲計畫，因為這可能使我們陷入另一場的文化大革命。」

這群學生發起人在推特上宣揚該運動，並提供海報範本提供下載，鼓勵留學生響應張貼行動，一名發起人寫道：「請務必相信，表達你我的觀點終究是有分量的，否則也不會有如此之多荒謬的言論審查和網路封鎖。」

外交政策指出，參與的學生非常了解，他們是冒著極大風險從事這項直接抗拒當局的罕見行動。該文說，近期調查顯示，中國政府嚴密監視在美國大學深造的留學生，而批評中共政策與領導人的學子返回中國後，恐遭拘禁、工作受阻甚至入獄。而許多中國學生在充斥愛國主義與黨宣傳的教育體系中成長，留學期間仍十足是民族主義者，至少有一張中文版的海報在張貼後隨即被撕毀。

不過發起者表示，美國與其他西方國家中國留學生的回應，讓他們深受鼓舞。然而，更重要的是，他們覺得不能什麼都不做， 他們說，「我們作為一群海外中國公民，已享有在言論自由受到保障與鼓勵的國家中讀書及工作的恩典，如果我們不為國內的同胞發聲，誰會？」